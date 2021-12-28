Самара готовится к предстоящим праздничным мероприятиям

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Завершение подготовки к новогодним мероприятиям стало основной темой оперативного совещания, которое 28 декабря возглавил Первый вице-мэр Владимир Василенко. Прежде всего, он поручил службам благоустройства наряду с коммунальными обратить особое внимание на поддержание чистоты областного центра в период зимних каникул.

Так, после закрытия елочных базаров на территориях состоится уборка. На всех новогодних площадках, в том числе зимнего комплекса на площади Куйбышева, по строго выстроенному графику наведут порядок. Такие мероприятия будут продолжены и после окончания праздников.

Конец недели в Самаре снова обещает быть снежным, в связи с этим все подрядные организации должны быть наготове. При уборке они сделают акцент не только на проезжей части, но и на подъездах к больницам и социальным учреждениям, пешеходных зонах и остановках общественного транспорта.

Безопасность кровель также останется приоритетным направлением. Управляющие компании обязаны очищать их не только от снега, но и от наледи и сосулек. При этом состояние козырьков балконов и лоджий, выходящих на улицу, является ответственностью самих жителей – их необходимо очищать самостоятельно.

Также, Владимир Василенко подчеркнул и важность грамотной организации перевозки и обеспечения беспрепятственного доступа горожан в дни религиозных праздников.

«Все подъезды и подходы к храмам в случае снегопадов должны быть расчищены. Содержание площадок должно быть взято на контроль, особенно в праздники 6 и 7 января, когда люди посещают службы», – отметил Владимир Василенко.

Для перевозки граждан в Рождественскую ночь из Покровского кафедрального собора, храма во имя Апостолов Петра и Павла, храма в честь святого великомученика Георгия Победоносца, Кирилло-Мефодиевского и Софийского собора по окончании праздничных богослужений 7 января 2022 года к 02:00 будут предоставлены 5 автобусов.

Фото: администрация Самары