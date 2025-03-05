С начала года в Самаре капитально отремонтировали 117 колодцев в границах дорог

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5 марта заместитель главы Самары Михаил Малыхин проверил ход исполнения поручения главы города по капремонту инженерных колодцев. С начала года ресурсоснабжающие компании выполнили капремонт 117 колодцев в границах дорог и более 40 колодцев расположенных на тротуарах, в том числе на пешеходной части улицы Ленинградской.



«Мы продолжаем мониторинг состояния дорог и тротуаров Самары. Помимо аварийного ремонта дорожного полотна, приводим в нормативное состояние колодцы. В первую очередь работы выполнили на туристической улице Ленинградской, сейчас работы ведутся по исправлению ситуации на дорогах. Готовим перечень адресов для ремонта на тротуарах. С начала года нами уже выявлено около 400 колодцев с разными дефектами. Особое внимание уделяем территориям рядом с социальными учреждениями. Важно, чтобы ресурсоснабжающие компании восстанавливали благоустройства после завершения своих работ», - рассказал Михаил Малыхин.



В рамках объезда Михаил Малыхин проверил ход работ возле Самарской городской детской клинической больницы № 1 имени Ивановой и Клиники самарского государственного медицинского университета. Здесь специалисты ООО «Самарские Коммунальные Сети» вели ремонт трех просевших колодцев. Причина повреждения - незаконное складирование земельного грунта.



«Только на автодорогах и тротуарах наша компания в этом году привела в порядок 86 колодцев, включая локации в историческом центре Самары. Так, на улице Пионерской в конце февраля отремонтировали сразу 9 колодцев: поменяли плиты перекрытия, горловины люков, скорректировали их положение в соответствии с уровнем проезжей части. Мы работаем совместно с администрацией города и районов. Оперативно реагируем на все обращения, касающиеся аварийных ситуаций и открытых колодцев», - сказал главный инженер ООО «СКС» Игорь Давыдов.



Вы можете предотвратить трагедию: если вы увидели открытый или поврежденный колодец, звоните в Единую дежурно диспетчерскую службу Самары по номеру 112.

Фото: администрация Самары