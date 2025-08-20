Я нашел ошибку
Фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь» впервые прошёл в Самаре в 2011 году.
Фестиваль «Пластилиновый дождь» в Самаре объединил более 45 творческих коллективов
Технопарк «Жигулёвская долина» представляет целостный подход для развития и роста инновационного предпринимательства региона.
Технопарк «Жигулёвская долина»: тестируем будущее господдержки Самарской области
На данный момент в распоряжении больницы 11 машин неотложной медицинской помощи.
Самарская областная детская больница получила 5 новых автомобилей
Первым спектаклем стал «Нежные чувства» по одноактным пьесам А.П. Чехова «Предложение» и «Медведь» в мастерской постановке режиссёра Александра Кладько.
Драматический театр «Самарская площадь» оригинально открыл 39-й сезон
Консультационная поддержка участников и ветеранов СВО охватывает целый ряд вопросов, включая подготовку бизнес-плана, сбор документов и подачу заявки.
Грант «Агромотиватор» поможет ветеранам СВО начать своё дело в сельском хозяйстве
В связи с проведением с 20 по 23 августа в музее имени П.В. Алабина Всероссийского проекта «Музейные маршруты России».
Перенос сроков открытия сельскохозяйственной ярмарки в Самаре у музея Алабина
Телебашня в Самаре включит иллюминацию в День флага России
Это нужно для тренировки мозга.
Врач-психиатр посоветовал пожилым россиянам играть в компьютерные игры
«Шигонский Дилижанс»: 23 августа фестиваль пройдет в селе Усолье
Сборная региона принимает участие в физкультурном мероприятии ПФО - Кубке защитников Отечества.
В Самаре в акватории Серной Воложки прошли чемпионат и первенство Самарской области по серфингу
С начала года в Самаре снесено 21 аварийное здание

20 августа 2025 11:58
146
На этой неделе стартовал снос расселенного в 2024 году дома №24 на ул. Артемовской. 

С начала года в Самаре снесено 21 аварийное здание, еще 7 объектов находятся в работе подрядных организаций. На этой неделе стартовал снос расселенного в 2024 году дома №24 на ул. Артемовской. 

Деревянное двухэтажное здание на ул.Артемовской, 24 относится к 1949 году постройки и было одним из первых внесено в план сноса на 2025 год. На эти работы из городского бюджета выделено 1,6 млн рублей. По поручению главы города после объединения земельных участков руководство школы №155 подготовит проект благоустройства пришкольной территории для включения в программу «Школьный двор».

В целях безопасности площадка, где производятся работы, огорожена, строительный мусор регулярно вывозят на специализированную площадку. Демонтаж основных частей здания осуществляется механизированным способом - с помощью специализированной техники сначала происходит поэтажная разборка дома, затем вычищается весь мусор и производится обратная засыпка фундамента глиной и грунтом. Работы планируют закончить до 25 августа.

В 2025 году департамент управления имуществом администрации Самары планирует снести порядка 80 аварийных зданий с площади более 25 тысяч квадратных метров. Освобожденные земельные участки пополнят муниципальный земельный фонд. Все здания полностью расселены по государственной программе «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На эти цели из городского бюджета выделено более 30 млн рублей.

 

Фото:   администрация Самары

Самара

