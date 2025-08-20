146

С начала года в Самаре снесено 21 аварийное здание, еще 7 объектов находятся в работе подрядных организаций. На этой неделе стартовал снос расселенного в 2024 году дома №24 на ул. Артемовской.



Деревянное двухэтажное здание на ул.Артемовской, 24 относится к 1949 году постройки и было одним из первых внесено в план сноса на 2025 год. На эти работы из городского бюджета выделено 1,6 млн рублей. По поручению главы города после объединения земельных участков руководство школы №155 подготовит проект благоустройства пришкольной территории для включения в программу «Школьный двор».



В целях безопасности площадка, где производятся работы, огорожена, строительный мусор регулярно вывозят на специализированную площадку. Демонтаж основных частей здания осуществляется механизированным способом - с помощью специализированной техники сначала происходит поэтажная разборка дома, затем вычищается весь мусор и производится обратная засыпка фундамента глиной и грунтом. Работы планируют закончить до 25 августа.



В 2025 году департамент управления имуществом администрации Самары планирует снести порядка 80 аварийных зданий с площади более 25 тысяч квадратных метров. Освобожденные земельные участки пополнят муниципальный земельный фонд. Все здания полностью расселены по государственной программе «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На эти цели из городского бюджета выделено более 30 млн рублей.

Фото: администрация Самары