Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарском колледже железнодорожного транспорта пройдет день открытых дверей для абитуриентов
В Самарском колледже железнодорожного транспорта пройдет день открытых дверей для абитуриентов
гречка и сахар, тампоны и прокладки, а также контактные линзы вошли в «кризисную потребительскую корзину» россиян
Гречка и сахар, тампоны и прокладки, а также контактные линзы вошли в «кризисную потребительскую корзину» россиян
Федеральная пассажирская компания предлагает более 200 вакансий проводников
Федеральная пассажирская компания предлагает более 200 вакансий проводников
За последние пять лет в России на 34% сократилось число детей-сирот
За последние пять лет в России на 34% сократилось число детей-сирот
Около 85% россиян запаслись продуктами впрок.
Около 85% россиян запаслись продуктами впрок
Владимир Гутенев посетил Самару
Владимир Гутенев посетил Самару
Отмечено начало "просадки" российской экономики
Отмечено начало "просадки" российской экономики
Уникальные мозаики в Самаре будут охранять
Уникальные мозаики в Самаре будут охранять
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.63
0.47
EUR 86.79
0.81
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает ребят на увлекательный квест «Животные – покорители космоса»
В Новокуйбышевске сотрудники пожарно-спасательного гарнизона провели показательное пожарно-тактическое занятие в здании библиотеки
В музее «Самара Космическая» откроется персональная выставка Виктора Панидова в технике офорт
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

С 15 апреля по 30 мая самарцы выберут приоритетные объекты для благоустройства городов

13 апреля 2022 11:45
146
С 15 апреля по 30 мая самарцы выберут приоритетные объекты для благоустройства городов

С 15 апреля по 30 мая россияне выберут приоритетные объекты для благоустройства городов.

Самарская область вместе со всей страной примет участие во Втором Всероссийском онлайн-голосовании по выбору приоритетных объектов для благоустройства. Голосование пройдет в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» на федеральной платформе.

В Самарской области в прошлом году из 100 представленных территорий победителями были признаны 52, которые преобразятся уже в этом году.

Для того чтобы как можно больше желающих смогли принять участие в планировании преобразований территорий, к работе подключатся волонтерские штабы. Регистрация волонтеров на платформе dobro.ru идет с 1 марта.

Проголосовать можно:

  • на странице 63.gorodsreda.ru;
  • на виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на сайте вашего муниципалитета;
  • через приложение волонтеров.
Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Жители Самарской области могут предложить своих кандидатов на соискание премии «Сделано в России»
13 апреля 2022, 12:36
Жители Самарской области могут предложить своих кандидатов на соискание премии «Сделано в России»
Победителей будут определять в 13 номинациях. Пять из них появятся уже в этом году. Общество
98
Независимые эксперты подтверждают высокий кредитный рейтинг Самарской области
13 апреля 2022, 12:20
Независимые эксперты подтверждают высокий кредитный рейтинг Самарской области
В числе положительных факторов, повлиявших на решение по сохранению высокого уровня кредитного рейтинга региона, аналитики АКРА отмечают сильные стороны... Экономика
120
15 апреля в Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в детских садах
12 апреля 2022, 11:00
15 апреля в Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в детских садах
Информация об имеющихся в МДОУ свободных местах размещена на Портале образовательных услуг. Общество
362

  • Консультант плюс
В центре внимания
Жители Самарской области могут предложить своих кандидатов на соискание премии «Сделано в России»
13 апреля 2022  12:36
Жители Самарской области могут предложить своих кандидатов на соискание премии «Сделано в России»
109
Независимые эксперты подтверждают высокий кредитный рейтинг Самарской области
13 апреля 2022  12:20
Независимые эксперты подтверждают высокий кредитный рейтинг Самарской области
130
С 15 апреля по 30 мая самарцы выберут приоритетные объекты для благоустройства городов
13 апреля 2022  11:45
С 15 апреля по 30 мая самарцы выберут приоритетные объекты для благоустройства городов
141
15 апреля в Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в детских садах
12 апреля 2022  11:00
15 апреля в Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в детских садах
363
Участники совещания рассмотрели социально-экономическую ситуацию на системообразующих предприятиях, обсудили ситуацию на рынке труда, а также результаты мониторинга рынка продуктов питания и продовольственных товаров.
11 апреля 2022  18:58
«Каждое предприятие должно получить поддержку»: Дмитрий Азаров провел заседание штаба по экономике
615
Весь список