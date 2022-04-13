С 15 апреля по 30 мая самарцы выберут приоритетные объекты для благоустройства городов

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С 15 апреля по 30 мая россияне выберут приоритетные объекты для благоустройства городов.

Самарская область вместе со всей страной примет участие во Втором Всероссийском онлайн-голосовании по выбору приоритетных объектов для благоустройства. Голосование пройдет в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» на федеральной платформе.

В Самарской области в прошлом году из 100 представленных территорий победителями были признаны 52, которые преобразятся уже в этом году.

Для того чтобы как можно больше желающих смогли принять участие в планировании преобразований территорий, к работе подключатся волонтерские штабы. Регистрация волонтеров на платформе dobro.ru идет с 1 марта.

Проголосовать можно: