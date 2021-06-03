С 11 июня  до 15 июня в Самаре будет ограничено движение транспорта на нескольких участках

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В Самаре продолжается подготовка к отопительному сезону.

На городском штабе обсудили и ситуацию, связанную с предстоящими работами по переходу через крупные объекты улично-дорожной сети города в рамках модернизации теплотрасс. Коллегиально были выработаны решения относительно маршрутов объезда.

В конце следующей недели, а именно 11 июня, с переходом через проезжую часть улиц трубопроводы продолжат перекладывать на трех участках: проспекте Кирова, на перекрестке улиц Мяги и Мориса Тореза, а также на пересечении улиц Печерской и Авроры. Каждый из участков характеризуется интенсивным трафиком. Однако, на время, пока трубы будут «протягивать» через магистрали, необходимы ограничительные меры. Они коснутся и движения общественного транспорта.

По информации Департамента транспорта Самары, в рамках работ по техническому перевооружению сетей теплоснабжения временно – в период с 00:00 11 июня 2021 года до 05:00 15 июня 2021 года будет ограничено движение транспорта на следующих участках:

- на пересечении улиц Мяги и Мориса Тореза – движение транспорта по улице Мориса Тореза будет полностью закрыто, для объезда можно использовать улицы Партизанскую, Гагарина, Революционную, Волгина, Аэродромную;

- на пересечении улиц Печерской и Авроры – движение транспорта по улице Авроры будет полностью закрыто, для объезда можно будет воспользоваться улицами Гагарина, Революционной, Советской Армии, Карбышева, Антонова-Овсеенко, Гаражной; автобусы маршрутов – №№ 21м, 22, 39, 46, 66, 96, 215 проследуют в оба направления по улице Дыбенко – улице Революционной – улице Гагарина и далее по своим привычным схемам движения; автобусы № 35 будут ехать по улице Дыбенко – улице Революционной – улице Аэродромной – улице Авроры и далее – по обычному маршруту; маршруты автобусов №№ 56, 99 в оба направления будут пролегать через улицу Дыбенко – улицу Революционную – улицу Гагарина, а далее – как обычно.

Кроме того, в период с 00:00 11 июня 2021 года до 04:00 17 июня 2021 года частично будет ограничено движение транспорта по проспекту Кирова в районе дома № 26 (участок между улицами Береговой и Ветлянской) – для объезда обозначенного участка рекомендуется использовать улицы Ветлянскую, Кабельную, Береговую, Земеца.

«В связи с перекладкой теплотрассы на проспекте Кирова предусмотрены работы и специалистами нашей службы пути. Это, прежде всего, касается демонтажа рельсов и шпал, поскольку только после этого подрядчик приступит к замене трубопровода, – пояснил директор МП г. о. Самара «Трамвайно-троллейбусное управление» Михаил Ефремов. – Когда работы по переходу через проспект будут выполнены, вновь подключатся сотрудники «ТТУ». Они приступят к монтажу: будут уложены новые шпалы, установлены рельсы. Заблаговременно обеспечим завоз необходимых материалов».

Обращаем внимание горожан на то, что в вышеуказанный период движение по проспекту Кирова трамваев (маршрутов №№ 8, 25) и троллейбусов (маршрутов №№ 8, 12, 13) будет закрыто. Они проследуют по Заводскому шоссе.

Для остального транспорта, включая автобусы, подготовят боковые пути объезда вдоль участка проспекта Кирова, задействованного в техническом перевооружении теплотрассы. Временные пути отсыпят асфальтобетонной крошкой. В дальнейшем территорию восстановят – работы будут выполняться во время приведения в порядок газонов по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Стоит также отметить, что подход к работам на проспекте Кирова комплексный. Так, на путепроводе при взаимодействии с дорожно-строительной подрядной организацией сотрудники «ТТУ» заменили шпалы и рельсы, находившиеся в изношенном состоянии. Проведение данных работ было оправданно, поскольку в противном случае ситуация могла повлиять на траекторию движения трамваев. Предусмотрено и обособление трамвайных путей, чтобы автомобили не могли заезжать на рельсы – это положительно отразится на скорости движении электротранспорта за счет исключения заторов.

В части трамвайного сообщения повысят безопасность движения и на улице Ново-Садовой. Возле здания, в котором разместится филиал Третьяковской галереи, приступили к замене рельсошпальной решетки. Как стало известно на заседании, к сегодняшнему дню работы завершены на переезде в районе Автобусного проезда. Они будут выполнены в оба направления на участке в границах проспектов Масленникова и Ленина. Вместе с тем планируется обустройство остановок с повышенным уровнем платформы, что позволит низкопольным трамваям подъезжать вплотную и обеспечит более удобную посадку маломобильных граждан в транспорт. В финале работ территорию «оформят» гранитной крошкой. На движении трамваев выполнение этих задач не сказывается, поскольку ремонт организуется только в ночные смены.

По всем направлениям актуальных сезонных работ организован непрерывный контроль.

Фото: администрация Самары