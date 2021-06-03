С 11 июня  до 15 июня в Самаре будет ограничено движение транспорта на нескольких участках

Я нашел ошибку
Главные новости:
На улице Рабочей, 67 и на улице Арцыбушевской, 35.
Ещё два расселенных двухэтажных дома горели в Самаре ночью
Кабина фуры загорелась на ходу.
На пересечении улиц Революционной и Дыбенко загорелась кабина грузовика
На ПМЭФ заключено соглашение о финансировании строительства обхода Тольятти и моста через Волгу.
Дмитрий Азаров: «Президент оказывает поддержку проекту строительства обхода Тольятти и моста через Волгу»
Заместитель полпреда отметил, что до конца текущего года окружные общественные проекты планируется реализовать в полном формате.
Олег Машковцев обсудил готовность регионов ПФО к реализации общественных проектов во II полугодии 2021 года
На протяжении 3 месяцев – с марта 2021 года, – сотрудники Сбербанка и студенты Самарского университета собирали и сортировали пластик.
В Ботаническом саду Сбер выложил тропинку из переработанного пластика
В этом году он снова возвращается на традиционную площадку на Мастрюковских озерах после перерыва из-за пандемии коронавируса.
В Самарской области с 1 по 4 июля пройдет Грушинский фестиваль
По поручению Дмитрия Азарова регион активно поддерживает проекты Академии в сфере образования, развития кадрового потенциала и повышения квалификации госуправленцев.
Между Самарской областью и РАНХиГС подписано соглашение о сотрудничестве в сфере образования и госуправления 
Ввод в эксплуатацию отрадненского объекта позволит ликвидировать сброс загрязнений в Волгу почти на 3,5 тыс. кубометров в год.
В Отрадном начались работы по реконструкции городских канализационных очистных сооружений
Наверх
Самара  +18 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.26
-0.24
EUR 89.26
-0.43
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Литературная ночь» в Самаре пройдет в интерактивном формате
В Самаре в КРЦ «Звезда» состоятся игры ¼ финала Официальной лиги КВН «Самара»
В самарском ОДО состоится концерт автора-исполнителя Алексея Хворстяна «Я служу России»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июнь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

С 11 июня  до 15 июня в Самаре будет ограничено движение транспорта на нескольких участках

3 июня 2021 17:06
142
В связи с модернизацией теплотрасс.

В Самаре продолжается подготовка к  отопительному сезону. 

На городском штабе обсудили и ситуацию, связанную с предстоящими работами по переходу через крупные объекты улично-дорожной сети города в рамках модернизации теплотрасс. Коллегиально были выработаны решения относительно маршрутов объезда.

В конце следующей недели, а именно 11 июня, с переходом через проезжую часть улиц трубопроводы продолжат перекладывать на трех участках: проспекте Кирова, на перекрестке улиц Мяги и Мориса Тореза, а также на пересечении улиц Печерской и Авроры. Каждый из участков характеризуется интенсивным трафиком. Однако, на время, пока трубы будут «протягивать» через магистрали, необходимы ограничительные меры. Они коснутся и движения общественного транспорта.

По информации Департамента транспорта Самары, в рамках работ по техническому перевооружению сетей теплоснабжения временно – в период с 00:00 11 июня 2021 года до 05:00 15 июня 2021 года будет ограничено движение транспорта на следующих участках:

- на пересечении улиц Мяги и Мориса Тореза – движение транспорта по улице Мориса Тореза будет полностью закрыто, для объезда можно использовать улицы Партизанскую, Гагарина, Революционную, Волгина, Аэродромную;

- на пересечении улиц Печерской и Авроры – движение транспорта по улице Авроры будет полностью закрыто, для объезда можно будет воспользоваться улицами Гагарина, Революционной, Советской Армии, Карбышева, Антонова-Овсеенко, Гаражной; автобусы маршрутов – №№ 21м, 22, 39, 46, 66, 96, 215 проследуют в оба направления по улице Дыбенко – улице Революционной – улице Гагарина и далее по своим привычным схемам движения; автобусы № 35 будут ехать по улице Дыбенко – улице Революционной – улице Аэродромной – улице Авроры и далее – по обычному маршруту; маршруты автобусов №№ 56, 99 в оба направления будут пролегать через улицу Дыбенко – улицу Революционную – улицу Гагарина, а далее – как обычно.

Кроме того, в период с 00:00 11 июня 2021 года до 04:00 17 июня 2021 года частично будет ограничено движение транспорта по проспекту Кирова в районе дома № 26 (участок между улицами Береговой и Ветлянской) – для объезда обозначенного участка рекомендуется использовать улицы Ветлянскую, Кабельную, Береговую, Земеца.

«В связи с перекладкой теплотрассы на проспекте Кирова предусмотрены работы и специалистами нашей службы пути. Это, прежде всего, касается демонтажа рельсов и шпал, поскольку только после этого подрядчик приступит к замене трубопровода, – пояснил директор МП г. о. Самара «Трамвайно-троллейбусное управление» Михаил Ефремов. – Когда работы по переходу через проспект будут выполнены, вновь подключатся сотрудники «ТТУ». Они приступят к монтажу: будут уложены новые шпалы, установлены рельсы. Заблаговременно обеспечим завоз необходимых материалов».

Обращаем внимание горожан на то, что в вышеуказанный период движение по проспекту Кирова трамваев (маршрутов №№ 8, 25) и троллейбусов (маршрутов №№ 8, 12, 13) будет закрыто. Они проследуют по Заводскому шоссе.

Для остального транспорта, включая автобусы, подготовят боковые пути объезда вдоль участка проспекта Кирова, задействованного в техническом перевооружении теплотрассы. Временные пути отсыпят асфальтобетонной крошкой. В дальнейшем территорию восстановят – работы будут выполняться во время приведения в порядок газонов по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Стоит также отметить, что подход к работам на проспекте Кирова комплексный. Так, на путепроводе при взаимодействии с дорожно-строительной подрядной организацией сотрудники «ТТУ» заменили шпалы и рельсы, находившиеся в изношенном состоянии. Проведение данных работ было оправданно, поскольку в противном случае ситуация могла повлиять на траекторию движения трамваев. Предусмотрено и обособление трамвайных путей, чтобы автомобили не могли заезжать на рельсы – это положительно отразится на скорости движении электротранспорта за счет исключения заторов.

В части трамвайного сообщения повысят безопасность движения и на улице Ново-Садовой. Возле здания, в котором разместится филиал Третьяковской галереи, приступили к замене рельсошпальной решетки. Как стало известно на заседании, к сегодняшнему дню работы завершены на переезде в районе Автобусного проезда. Они будут выполнены в оба направления на участке в границах проспектов Масленникова и Ленина. Вместе с тем планируется обустройство остановок с повышенным уровнем платформы, что позволит низкопольным трамваям подъезжать вплотную и обеспечит более удобную посадку маломобильных граждан в транспорт. В финале работ территорию «оформят» гранитной крошкой. На движении трамваев выполнение этих задач не сказывается, поскольку ремонт организуется только в ночные смены.

По всем направлениям актуальных сезонных работ организован непрерывный контроль.

 

Фото:  администрация Самары

 

Теги: модернизация теплотрасс Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
На лекциях самарцы узнают много интересного о родном крае.
01 июня 2021, 17:51
#СамараПростоКосмос: в июне пройдет серия открытых лекций о Самаре
На лекциях самарцы узнают много интересного о родном крае. Общество
431
Вертолетную площадку в Самаре почти благоустроили
01 июня 2021, 11:08
Вертолетную площадку в Самаре почти благоустроили
Самарцы смогут отдыхать на "Вертолетке" в шезлонгах, которые монтируются прямо сейчас. Благоустройство
408
Самарский театр оперы и балета сегодня отмечает 90-летие
01 июня 2021, 10:46
Самарский театр оперы и балета сегодня отмечает 90-летие
С середины 2010-х спектакли театра регулярно номинируются на Российскую национальную театральную премию «Золотая маск Культура
525

В центре внимания
На ПМЭФ заключено соглашение о финансировании строительства обхода Тольятти и моста через Волгу.
3 июня 2021  18:49
Дмитрий Азаров: «Президент оказывает поддержку проекту строительства обхода Тольятти и моста через Волгу»
90
По поручению Дмитрия Азарова регион активно поддерживает проекты Академии в сфере образования, развития кадрового потенциала и повышения квалификации госуправленцев.
3 июня 2021  17:57
Между Самарской областью и РАНХиГС подписано соглашение о сотрудничестве в сфере образования и госуправления 
142
В Самарской области с 1 июля 2021 года вырастут тарифы на коммунальные услуги на 3,6%
3 июня 2021  13:50
В Самарской области с 1 июля 2021 года вырастут тарифы на коммунальные услуги на 3,6%
208
В Самарской области 12 июня изменят график движения электричек
3 июня 2021  13:26
В Самарской области 12 июня изменят график движения электричек
245
Продолжается укладка асфальтобетонного покрытия автодороги по улице Аэродромной в Самаре
3 июня 2021  11:57
Продолжается укладка асфальтобетонного покрытия автодороги по улице Аэродромной в Самаре
193
Весь список