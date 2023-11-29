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Реставрация кинотеатра "Россия" в Самаре: ведутся работы по возведению трех пристроев к основной части здания

29 ноября 2023 12:23
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Реставрация кинотеатра "Россия" в Самаре: ведутся работы по возведению трех пристроев к основной части здания

Напомним, здание кинотеатра «Россия» на улице Чернореченской, 15, было построено в 1963 году. Ни одно десятилетие строение пребывало в заброшенном состоянии. Модернизация объекта стала возможной благодаря Президентскому национальному проекту «Культура». Отметим, что большое внимание развитию данной сферы в регионе уделяет и Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, который является председателем комиссии Госсовета РФ по направлению «Культура». Только за последние три года в Самарской области построены два и обновлены более 30 домов культуры, модернизированы три театра, ведется строительство здания для театра «Грань».

Реконструкция кинотеатра стартовала летом 2023 года. В настоящее время ведутся работы по возведению трех пристроев к основной части здания. К концу декабря подрядчик планирует завершить закрытие проемов и приступить к внутренним отделочным работам. В настоящий момент на объекте трудятся порядка 50 рабочих и задействовано несколько единиц техники.

«Снесена задняя часть здания, сейчас возводится новая стена. Данное решение позволит не только увеличить количество зрительных мест, но и расширить технические возможности зала. Все новые пристрои станут продолжением уже имеющихся помещений и будут оформлены в едином стиле», - рассказал руководитель управления капитального строительства Департамента градостроительства Самары Юрий Дидковский.

Согласно проекту, новый театр будет оборудован вестибюлем с обширным выставочным пространством, холлами, большим зрительным залом с поворотной сценой на 218 мест и малым залом на 85 мест, детской театральной студией и другими помещениями. В соответствии с муниципальным контрактом, подрядная организация должна завершить реконструкцию до конца 2024 года.

Реконструкция здания бывшего кинотеатра «Россия» позволит создать новое многофункциональное театральное пространство. После завершения работ в здании разместится самарский молодежный драматический театр «Мастерская».

Отметим, что в следующем году преобразится и прилегающая к театру территория. Благоустройство бульвара по улице Чернореченской состоится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». За обновление этого пространства проголосовали жители в ходе прошедшего весной рейтингового голосования.

Фото: горадминистрация

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