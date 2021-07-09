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Ремонтные работы этнокультурного комплекса «Парк дружбы народов» подходят к завершению

9 июля 2021 19:24
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Елена Лапушкина осмотрела ход работ на территории этнокультурного комплекса «Парк дружбы народов».

Сегодня Елена Лапушкина осмотрела ход работ на территории этнокультурного комплекса «Парк дружбы народов».

Этнокультурный комплекс «Парк дружбы народов» представляет собой архитектурный ансамбль из 20 национальных домов и подворий, раскрывающих культуру народов, проживающих в Самарской области. Все дома имеют одинаковую площадь и выход к воде, территория каждого подворья составляет 500 кв. м. Проект парка разрабатывался в постоянном взаимодействии со всеми руководителями национальных культурных объединений города. Над созданием каждого дома работают представители национально-культурных организаций совместно с учеными-историками, этнографами и экспертами из зарубежных стран. Помимо национальных подворий, в «Парке дружбы народов» планируют открыть национальную библиотеку, ремесленные мастерские и интерактивные площадки. Посетителям парка обещают проводить экскурсии, мастер-классы, концерты, выставки, конференции и национальные свадьбы. Все внешние работы в парке будут закончены в ближайшее время. После этого начнется разработка и установка внутреннего убранства каждого дома и подворья.

Кроме того, ведутся работы по благоустройству территории, прилегающей к этнокультурному комплексу «Парк дружбы народов» – озеленению, устройству парковки и тротуара. Также будет отремонтирована подъездная дорога и входная зона. По итогу осмотра, Глава города дала поручение привести в порядок прилегающую территорию, в том числе произвести покос травы.

«Надеюсь, что строительство этого объекта завершится в скором времени. Уверена, что «Парк Дружбы народов» станет очень востребованным среди жителей Самары и о нем узнают далеко за пределами нашего города», – отметила Глава Самары Елена Лапушкина.

«Ремонтные работы на территории этнокультурного комплекса «Парк дружбы народов» подходят к завершению. За это время были полностью отстроены 22 подворья, была выполнена внутренняя отделка домов. На территории парка представлены такие национальности, как русские, украинцы, белорусы, таджики и многие другие. Представители каждой народности охотно шли на контакт и помогали в создании этнокультурного комплекса. Все с трепетом наполняли свои дома и подворья», – подчеркнула представитель строительной организации Юлия Хаджиева.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: завершается ремонт этнокультурный комплекс

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