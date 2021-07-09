Ремонтные работы этнокультурного комплекса «Парк дружбы народов» подходят к завершению

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Сегодня Елена Лапушкина осмотрела ход работ на территории этнокультурного комплекса «Парк дружбы народов».

Этнокультурный комплекс «Парк дружбы народов» представляет собой архитектурный ансамбль из 20 национальных домов и подворий, раскрывающих культуру народов, проживающих в Самарской области. Все дома имеют одинаковую площадь и выход к воде, территория каждого подворья составляет 500 кв. м. Проект парка разрабатывался в постоянном взаимодействии со всеми руководителями национальных культурных объединений города. Над созданием каждого дома работают представители национально-культурных организаций совместно с учеными-историками, этнографами и экспертами из зарубежных стран. Помимо национальных подворий, в «Парке дружбы народов» планируют открыть национальную библиотеку, ремесленные мастерские и интерактивные площадки. Посетителям парка обещают проводить экскурсии, мастер-классы, концерты, выставки, конференции и национальные свадьбы. Все внешние работы в парке будут закончены в ближайшее время. После этого начнется разработка и установка внутреннего убранства каждого дома и подворья.

Кроме того, ведутся работы по благоустройству территории, прилегающей к этнокультурному комплексу «Парк дружбы народов» – озеленению, устройству парковки и тротуара. Также будет отремонтирована подъездная дорога и входная зона. По итогу осмотра, Глава города дала поручение привести в порядок прилегающую территорию, в том числе произвести покос травы.

«Надеюсь, что строительство этого объекта завершится в скором времени. Уверена, что «Парк Дружбы народов» станет очень востребованным среди жителей Самары и о нем узнают далеко за пределами нашего города», – отметила Глава Самары Елена Лапушкина.

«Ремонтные работы на территории этнокультурного комплекса «Парк дружбы народов» подходят к завершению. За это время были полностью отстроены 22 подворья, была выполнена внутренняя отделка домов. На территории парка представлены такие национальности, как русские, украинцы, белорусы, таджики и многие другие. Представители каждой народности охотно шли на контакт и помогали в создании этнокультурного комплекса. Все с трепетом наполняли свои дома и подворья», – подчеркнула представитель строительной организации Юлия Хаджиева.

Фото: администрация Самары