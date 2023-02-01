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Ремонтно-реставрационные работы Дворца культуры на площади Кирова выполнены на 45%

1 февраля 2023 18:12
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Реставрация фасадов внутреннего дворика выполнена на 80%.      

Елена Лапушкина проверила ход ремонтно-реставрационных работ «Дворца культуры на площади имени Кирова». Здание является объектом  культурного наследия, охранный статус также имеют и отдельные элементы - мозаичные панно, аутентичные люстры, которые сейчас на реставрации, двери. На сегодняшний день готовность объекта составляет 45%.

На данном этапе практически полностью выполнены ремонт и реставрация покрытия кровли, замена окон, реставрация фасадов по улицам Победы, Физкультурной, Каховской, фасада возвышения над сценой. Кроме того, завершены реставрация живописи и мозаики, реставрация ограждения кровли, реставрация крыльца главного фасада, реставрация цоколя фасадов, устройство приямков окон, утепление чердака, система пожаротушения сцены. Система отопления полностью запущена. 

Реставрация фасадов внутреннего дворика выполнена на 80%.            

Руководитель проекта реставрации Станислав Борзов доложил, что в настоящее время ведутся отделочно-реставрационные работы по отделке интерьеров, замена систем водоснабжения и канализации, заложены стояковые системы. Далее планируется приступить к производству электромонтажных работ. 

«Сейчас электрики находятся в процессе ознакомления с проектной документацией. Остаются только работы по установке санитарно-технических приборов. Работы по живописи в полном объеме закончены».

Кроме того, идет реставрация стен и потолков помещений, устройство профилированных тяг, оконных откосов, зашивка стояков отопления, устройство системы пожаротушения, устройство внутреннего электроснабжения и освещения, реставрация люстр и бра в специализированном цехе. Без учета электриков, в настоящее время в работах задействовано до 50 человек.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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