Я нашел ошибку
Главные новости:
Дмитрий Азаров поздравил победителя.
Победителем окружного фестиваля стрит-арта стал самарский художник  Дмитрий Горшков
600 миллионов рублей инвестиций и 300 новых рабочих мест.
Подписание соглашения о сотрудничестве между Правительством СО и ООО «ТД «Миндаль»
Члены партии «Единая Россия» предложили реальную помощь гражданам старшего поколения.
QR-код и коллективный иммунитет: более сотни пунктов поддержки вакцинируемых открылось в Самарской области
Посещение ТЦ и образование.
Нерабочие дни в регионе: что будет работать, а что закроют
До конца октября 85 пролетов стены старейшей электростанции Поволжья украсят изображения достопримечательностей и знаковых мест областной столицы.
Уличные художники завершают оформление стены Самарской ГРЭС
Также на ракету нанесена символика в честь 800-летия Нижнего Новгорода.
Украшенную под хохлому ракету вывезут на стартовый стол Байконура
Пассажиров просят внимательно следить за расписанием.
С 1 ноября меняется график курсирования «Ласточки» на маршруте Самара – Сызрань-1 
Она будет распространяться на частные дома.
Правительство объявило о расширении программы льготной ипотеки
Наверх
Самара  +14 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 70.86
-0.13
EUR 82.5
-0.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В самарском зоопарке проведут «Осенний бал-маскарад»
В Самаре прочтут лекцию про «Человек ниоткуда» – фильм Эльдара Рязанова
Состоится персональная выставка работ самодеятельных художников Самарской области «Кистью души»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Ремонт улицы Ленинской в Самаре завершат до конца октября

22 октября 2021 11:29
257
Ремонт улицы Ленинской в Самаре завершат до конца октября

Подходят к завершению работы по двухгодичному муниципальному контракту (2020-2021) на обновление улицы Ленинской. На всем своем протяжении – от дома №1 до улицы Полевой объект ремонтируют комплексно на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

На этой неделе на «литературном» участке в границах улиц Некрасовской и Льва Толстого приступили к устройству плиточного покрытия тротуара взамен демонтированного асфальтобетонного. Плитка более удобна в эксплуатации, а также улучшает эстетический облик улицы в историческом центре Самары.

«На всем своем протяжении пешеходные зоны теперь имеют плиточное покрытие по обеим сторонам улицы. На участке, где в настоящее время выполняются работы, плиткой покроют порядка двух тысяч квадратных метров. Около здания «Транснефть-Приволга» покрытие находится в удовлетворительном состоянии, поэтому было принято решение его не перекладывать», – рассказал главный специалист МБУ г.о. Самара «Дорожное хозяйство» Юрий Лазовский.

Отметим также, что комплексный ремонт, в отличие от ремонта большими «картами», предусматривает не только обновление проезжей части, но и замену дорожного и тротуарного бортового камня, благоустройство газонов, замену люков инженерных коммуникаций, приведение в порядок средств организации дорожного движения. Также здесь не только максимально сохранят уже имеющиеся парковочные места, но и устроят новые – там, где это необходимо и технически возможно. Дополнительные парковки займут порядка 700 квадратных метров. Таким образом, появится еще более 50 машиномест.

«Работу ведем в штатном режиме, сложностей нет. Специалисты уже приступили к укладке плиточного покрытия, заранее здесь провели и демонтажные работы. Параллельно зачищаем основание перед укладкой верхнего слоя асфальтобетонной смеси на въездах, примыканиях и парковках. Тротуары будут обновлены через 3-4 дня, а полностью участок подготовим к сдаче к концу октября», – уточнил представитель подрядной организации АО «Куйбышевская Дорожная «ПМК» Виктор Миронов.

В настоящее время общая готовность работ на объекте превысила 90%.

Муниципальный контракт рассчитан до конца октября 2021 года

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Сегодня в регионе успешно работает ряд предприятий с участием капитала из Австрийской Республики.
22 октября 2021  16:11
Дмитрий Азаров пригласил партнеров из Австрии к созданию в регионе новых производств и технологий безопасного будущего
221
Рост продолжается: в Самарской области выявили еще 948 заболевших коронавирусом
22 октября 2021  13:24
Рост продолжается: в Самарской области выявили еще 948 заболевших коронавирусом
359
Самарская область и Австрия расширяют возможности гуманитарного и делового партнерства
22 октября 2021  10:43
Самарская область и Австрия расширяют возможности гуманитарного и делового партнерства
288
Основное из постановления губернатора.
21 октября 2021  22:11
Дмитрий Азаров объявил о введении дополнительных нерабочих дней в регионе
1004
Еще 937 жителей Самарской области заболели коронавирусом
21 октября 2021  14:01
Еще 937 жителей Самарской области заболели коронавирусом
735
Весь список