Ремонт улицы Ленинской в Самаре завершат до конца октября

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Подходят к завершению работы по двухгодичному муниципальному контракту (2020-2021) на обновление улицы Ленинской. На всем своем протяжении – от дома №1 до улицы Полевой объект ремонтируют комплексно на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

На этой неделе на «литературном» участке в границах улиц Некрасовской и Льва Толстого приступили к устройству плиточного покрытия тротуара взамен демонтированного асфальтобетонного. Плитка более удобна в эксплуатации, а также улучшает эстетический облик улицы в историческом центре Самары.

«На всем своем протяжении пешеходные зоны теперь имеют плиточное покрытие по обеим сторонам улицы. На участке, где в настоящее время выполняются работы, плиткой покроют порядка двух тысяч квадратных метров. Около здания «Транснефть-Приволга» покрытие находится в удовлетворительном состоянии, поэтому было принято решение его не перекладывать», – рассказал главный специалист МБУ г.о. Самара «Дорожное хозяйство» Юрий Лазовский.

Отметим также, что комплексный ремонт, в отличие от ремонта большими «картами», предусматривает не только обновление проезжей части, но и замену дорожного и тротуарного бортового камня, благоустройство газонов, замену люков инженерных коммуникаций, приведение в порядок средств организации дорожного движения. Также здесь не только максимально сохранят уже имеющиеся парковочные места, но и устроят новые – там, где это необходимо и технически возможно. Дополнительные парковки займут порядка 700 квадратных метров. Таким образом, появится еще более 50 машиномест.

«Работу ведем в штатном режиме, сложностей нет. Специалисты уже приступили к укладке плиточного покрытия, заранее здесь провели и демонтажные работы. Параллельно зачищаем основание перед укладкой верхнего слоя асфальтобетонной смеси на въездах, примыканиях и парковках. Тротуары будут обновлены через 3-4 дня, а полностью участок подготовим к сдаче к концу октября», – уточнил представитель подрядной организации АО «Куйбышевская Дорожная «ПМК» Виктор Миронов.

В настоящее время общая готовность работ на объекте превысила 90%.

Муниципальный контракт рассчитан до конца октября 2021 года