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Ремонт улицы Ленинградской в Самаре завершен на 65%

28 октября 2021 13:48
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Ремонт улицы Ленинградской в Самаре завершен на 65%

На одной из старейших улиц города - Ленинградской сегодня особенно шумно. Бесперебойный ход разнотоннажных катков прерывает лишь поднимающийся к улице Куйбышева асфальтоукладчик. Спецтехникой здесь управляет бригада рабочих, приступившая к укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия проезжей части в рамках комплексного благоустройства самарского Арбата.

В этом году участок в границах улиц Максима Горького и Куйбышева преобразится до неузнаваемости, сообщает горадминистрация.

«Здесь выполняется целый комплекс работ – от ремонта дороги до замены системы освещения. В данный момент подрядная организация приступила к финальному этапу восстановления дорожного полотна, хотя на объекте можно увидеть разные виды работ. Например, замену бортовых камней, укладку плиточного покрытия в пешеходных зонах и, что немаловажно для улицы, имеющей спуск к Волге – установку бетонных пандусов, а также строительство дополнительного тротуара для маломобильных горожан. Это позволит людям с ограниченными возможностями здоровья и родителям с колясками получить беспрепятственный доступ к прекрасной прогулочной зоне. На подпорных стенах выполняется облицовка новыми гранитными плитами – это во многом улучшит эстетический облик исторического центра», - сообщил главный специалист МБУ г.о. Самара «Дорожное хозяйство» Кирилл Рябов.

Площадь порядка 5 тысяч квадратных метров планируют уложить асфальтобетонной смесью уже к концу текущей недели.

«Участок от Максима Горького до Куйбышева мы планируем закончить уже к вечеру, однако разбивку по полосам мы сделали специально – для того чтобы полностью не закрывать улицу, тем самым минимизируя неудобства для местных жителей», - подчеркнул прораб организации "НПФ "XXI ВЕК" Ринат Шарапов.

«Самара – город-курорт» - в летний сезон городу на Волге все чаще присваивают это название. Важность проводимых работ в историческом центре подчеркнул и сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области Павел Покровский – за ремонтом непрерывно следят представители общественности.

«Видно, что улица Ленинградская действительно продолжит славную традицию развития Самары как туристически привлекательного города. Региональный штаб общероссийского народного фронта на каждом этапе строительства сопровождает и наблюдает за тем, чтобы работы выполнялись качественно и в срок», - рассказал Павел Покровский.

Подчеркнем также, что и контроль со стороны заказчика не ослабевает – специалисты МБУ «Дорожное хозяйство» присутствуют на всех этапах ремонтных работ. После того как рабочая бригада закончит восстанавливать дорожное полотно, на место выйдет передвижная лаборатория – собирать пробы асфальтобетонного покрытия, чтобы затем произвести физико-механические испытания.

Также претерпели изменения в этом сезоне свыше 10 тысяч квадратных метров автодороги по Волжскому проспекту на участке от бассейна ЦСКА ВВС до улицы Вилоновской. В отличие от улицы Ленинградской здесь дорожная бригада использует метод ремонта большими «картами». Заключенный двухгодичный муниципальный контракт в следующем году также позволит дорожным службам продолжить ремонтную кампанию, но охватить работами участок уже от бассейна ЦСКА ВВС до улицы Лесной.

На данный момент степень готовности улицы Ленинградской составляет порядка 65%, Волжского проспекта – 80%.

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