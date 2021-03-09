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Ремонт планируют провести в 14 учреждениях культуры СО

9 марта 2021 15:39
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В этом году строительные и ремонтные работы планируется провести в 10 сельских и районных домах культуры, а также в 4 Детских школах искусств.

В Самарской области продолжается программа по капитальному ремонту и строительству сельских Домов культуры в муниципальных районах в рамках национального проекта «Культура», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. В 2020 году в эксплуатацию ввели 11 учреждений, одно из них – после реконструкции, один объект построили с нуля. В 2021 году план еще выше – в 14 учреждениях сельских домов культуры и детских школ искусств планируется завершить капитальный ремонт к концу года. 

Развитие и поддержка культуры, в том числе часть стратегии лидерства губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.  Так, в прошлом году Дом культуры реконструировали в селе Елшанка Сергиевского района. В Большеглушицком районе построили Культурно-оздоровительный центр с концертным залом на 500 мест. Сейчас прорабатывается вопрос строительства Детской школы искусств в селе Большая Черниговка, а также двух Домов культуры в селе Тимашево Кинель-Черкасского района и в поселке Глушицкий Большечерниговского района.

 «Дом культуры сегодня – не просто концертный зал. Он становится современным многофункциональным пространством, в котором обеспечены все возможности для творческой самореализации жителей Самарской области. Именно эту задачу мы реализуем в рамках национального проекта «Культура», - подчеркивает министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш. - Вместе с капитальным ремонтом проводится переоборудование и переоснащение учреждений в соответствии с запросом населения. Создаются новые пространства для самореализации, обеспечивается полноценная работа творческих коллективов».

В этом году строительные и ремонтные работы планируется провести в 10 сельских и районных домах культуры, а также в 4 Детских школах искусств. План работ на 2021 год охватывает 10 муниципальных районов и 2 городских округа.

Учреждения культуры обновляются и в Нефтегорском районе. Так, дом культуры отремонтировали в селе Дмитриевка.

«Капитального ремонта в Дмитриевском СДК не было с момента постройки. Сейчас, в результате капремонта, полностью обновлены фасад здания и внутренние помещения. Появились новые пространства для досуга – краеведческий музей, в который жители с радостью предоставили экспонаты, комната семейного досуга, отремонтировано фойе, где оборудовали бильярдную и зону настольных игр, - рассказывает руководитель управления культуры и молодёжной политики администрации муниципального района Нефтегорский Андрей Булавин, - Полностью отремонтирована и переоборудована библиотека – в ней появились зоны отдыха и пространства для мастер-классов и интерактивов, лекторий. Также полностью обновлен концертный зал – заменили все зрительские кресла, поставили новое световое и звуковое оборудование, установили мультимедийный экран. По всему СДК установлены зоны свободного Wi-Fi. В декабре 2020 года Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров торжественно открыл Дом культуры и подарил ему три ноутбука».

    Также в Нефтегорском районе в этом году планируют завершить  работы в Межпоселенческом культурно-досуговом центре. На данный момент полностью отремонтировали и обновили фасад здания, заменили крышу и окна, начали ремонт отопительной системы, планируется кардинальное переоборудование внутренних помещений. Малый зал переоборудуют в камерный концертный зал. Уже закупили кресла и необходимую технику, появятся гримерные комнаты. В культурно-досуговом центре организуют арт-холл и кабинет театральной студии, музей национальных культур, видеостудию, передает пресс-служба облправительства.

 

Фото:   пресс-служба облправительства

 

 

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