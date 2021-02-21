Ремонт Московского шоссе в Самаре начнется в апреле

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В 2021 году в Самаре начнется ремонт Московского шоссе от ул. Мичурина до автодороги Подъезд к г. Самара от М-5 "Урал".

На проведение первого этапа работ планируется направить 459,6 млн рублей из областного бюджета, в порядок приведут участок протяженностью 7,815 км. По планам, ремонт должен стартовать в начале апреля 2021 года, а завершится он к октябрю 2022 года.

Подрядчику предстоит переустройство коммуникаций, контактной сети троллейбуса. Дорогу усилят по основному ходу на перекрестках, также на шоссе восстановят переходно-скоростные полосы, систему ливневой канализации, отремонтируют примыкания и развязки. В плане и ремонт тротуаров, пишет Самру.ру.

Напомним, ранее в министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области анонсировали на 2021 год ремонт Московского шоссе от ул. Мичурина до пр. Кирова, в рамках которого на проезжей части уберут колею - на нее часто жалуются автомобилисты.