Ремонт фасада и крыши объекта культурного наследия проведут в Самарской области

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На объекте культурного наследия в Самарской области, г. Сызрань, на ул. Советская, 26, проведут капитальный ремонт фасада и крыши, сообщает RosTender.info . Подать заявку на участие в конкурсе можно до 5 мая. Объектом является «Торговый дом Пермяковой А. Н. и сыновья» с магазинами и отделением Волжско-Камского банка.

Здание построено в начале XX в. Сегодня это дом-памятник архитектуры, используется как торговое здание (центр). Проектом капитального ремонта предусмотрены работы по расчистке поверхностей фасадов, укрепление кирпичной кладки, заделка трещин и отверстий, ремонт штукатурного слоя, окрашивание поверхностей, ремонт козырька и другие работы. Окончание работ 31.10.2025 года (включительно). Из бюджета городского округа Сызрань на ремонт потратят 33 млн рублей.