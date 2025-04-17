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Ремонт фасада и крыши объекта культурного наследия проведут в Самарской области

17 апреля 2025 18:01
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Ремонт фасада и крыши объекта культурного наследия проведут в Самарской области

На объекте культурного наследия в Самарской области, г. Сызрань, на ул. Советская, 26, проведут капитальный ремонт фасада и крыши, сообщает RosTender.info. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 5 мая. Объектом является «Торговый дом Пермяковой А. Н. и сыновья» с магазинами и отделением Волжско-Камского банка.

Здание построено в начале XX в. Сегодня это дом-памятник архитектуры, используется как торговое здание (центр). Проектом капитального ремонта предусмотрены работы по расчистке поверхностей фасадов, укрепление кирпичной кладки, заделка трещин и отверстий, ремонт штукатурного слоя, окрашивание поверхностей, ремонт козырька и другие работы. Окончание работ 31.10.2025 года (включительно). Из бюджета городского округа Сызрань на ремонт потратят 33 млн рублей.

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