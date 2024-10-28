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Реконструкция улицы 22 Партсъезда в Самаре выполнена на 83%

28 октября 2024 14:50
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Иван Носков проверил ход выполнения работ.

В Самаре завершен первый этап реконструкции дороги по ул. 22 Партсъезда от улицы Солнечной до Ново-Садовой, на 83% выполнены работы второго этапа - от Ново-Садовой до Московского шоссе.

26 октября в рамках рабочего объезда внутригородских районов и.о. главы города Самары Иван Носков проверил ход выполнения работ. Общая протяженность обновляемого участка дороги по ул. 22 Партсъезда 1,3 км, контракт на производство работ был заключен в 2023 году. Средства на реконструкцию выделены из бюджетов разного уровня в размере более 1 млрд рублей.

«Объемы ремонта и реконструкции дорог Самары необходимо с каждым годом наращивать. Городу важно участвовать в нацпроекте «Безопасные качественные дороги» и проводить работы в комплексе с заменой инженерных коммуникаций, ремонтом прилегающих тротуаров, павильонов общественного транспорта и конечно озеленением, - подчеркнул Иван Носков. – Дорога 22 Партсъезда имеет большое значение в крупном транспортном узле Самары, она связывает Московское шоссе с Ново-Садовой. Необходимо как можно меньше создавать неудобств горожанам. Погода сейчас позволяет ускориться без потери качества, чтобы закончить весь объем работ к началу года».

В рамках первого этапа реконструкции от улицы Солнечной до Ново-Садовой проведено переустройство наружных сетей водоснабжения, канализации, смонтированы линии освещения, ливневая канализация. Полностью закончены и сама дорога, пешеходная зона: уложено новое асфальтобетонное полотно, обустроены тротуары, нанесена разметка и установлены знаки.

Дорожные службы Самары на втором этапе реконструируют участок от ул. Ново-Садовой до Московского шоссе, завершение работ запланировано на начало 2025 года. Как доложили и.о. главы города завершено переустройство сетей водоснабжения, канализации и газовых линий, тепловых коммуникаций, заканчивается монтаж освещения, укладка нового дорожного полотна. Пешеходная зона увеличена благодаря демонтажу гаражей, здесь планируется высадить порядка 60 новых деревьев.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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