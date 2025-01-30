Я нашел ошибку
Главные новости:
Всего до конца 2025 года областной центр ожидает поставку 40 таких низкопольных трамваев.
Трамвайный парк Самары готовится принять четырех «Львят»
В Самаре ночью 0, -2°С, днем 0, +2°С. Местами гололедица.
31 января в регионе местами мокрый снег, до +2°С
Здесь разместится театр для детей и молодежи «Мастерская».
Реконструкция кинотеатра «Россия» в Самаре позволила создать новое театральное пространство.
Она проработала на насосно-фильтровальной станции 45 лет машинистом насосных установок.
В "РКС-Самара" сегодня проводили на пенсию одного из старейших работников
Свою вину он отрицает.
В Самаре арестован священнослужитель по обвинению в изнасиловании
Предприниматели Самарской области и всей страны активно помогают фронту: производят необходимые товары, закупают и поставляют продукцию.
Сделано для фронта: как самарский бизнес помогает участникам СВО
Будьте внимательны и осторожны!
В ближайший час местами в Самарской области ожидается туман
Откажитесь от курения и потребления спиртных напитков.
Эксперт Самарского центра «Династия»: "Отказ от курения и алкоголя улучшает репродуктивное здоровье женщин и повышает шансы на успешное зачатие"
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 98.01
0.04
EUR 102.4
0.8
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Энергетики «Т Плюс» провели урок безопасности для первоклассников самарской школы № 76
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет финальная экскурсия по выставке ЖИТЬ.СТРОИТЬ.ШИТЬ
В областном центре пройдет лекция «Первый дореволюционный микрорайон Самары»
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Реконструкция кинотеатра «Россия» в Самаре позволила создать новое театральное пространство.

30 января 2025 17:26
46
Здесь разместится театр для детей и молодежи «Мастерская».

В Самаре завершается реконструкция здания бывшего кинотеатра «Россия». За время ремонтных работ подрядная организация обновила систему вентиляции, водоснабжения и канализации. Произведен монтаж нижней механики поворотного круга сцены, освещения зала, оборудования звуковой студии. Для удобства посетителей зрительный зал оборудовали удобными креслами. Также проведены работы по обустройству фасада и благоустройству прилегающей территории. Строительная готовность объекта составляет 100%.

«Здание кинотеатра «Россия» на улице Чернореченской, 15, было построено в 1963 году. Реконструкция объекта началась летом 2023 года. Модернизация кинотеатра позволила создать новое многофункциональное театральное пространство. Здесь разместится театр для детей и молодежи «Мастерская». Здание оборудовано вестибюлем с обширным выставочным пространством, вместительным лифтом грузоподъемностью 1000 кг, холлами, большим зрительным залом с поворотной сценой на 218 мест и малым залом на 85 мест, детской театральной студией и другими помещениями. Обновление пространства велось за счет средств бюджетов всех уровней. На эти цели было предусмотрено порядка 800 млн рублей», - рассказал руководитель Департамента градостроительства Самары Виталий Демидов.

В настоящее время выполняются пуско-наладочные мероприятия для достижения необходимых нормативных показателей. После завершения работ государственной инспекцией строительного надзора Самарской области будет проведена итоговая проверка строительства объекта. К проведению проверки также привлекут специалистов испытательной лаборатории федерального государственного бюджетного  учреждения «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Самарской области».

В случае если при проверке не выявят нарушений, то будет выдано положительное заключение и объект введут в эксплуатацию.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре ночью 0, -2°С, днем 0, +2°С. Местами гололедица.
30 января 2025, 17:30
31 января в регионе местами мокрый снег, до +2°С
В Самаре ночью 0, -2°С, днем 0, +2°С. Местами гололедица. Экология
130
Она проработала на насосно-фильтровальной станции 45 лет машинистом насосных установок.
30 января 2025, 17:18
В "РКС-Самара" сегодня проводили на пенсию одного из старейших работников
Она проработала на насосно-фильтровальной станции 45 лет машинистом насосных установок. Новости компаний
153
Свою вину он отрицает.
30 января 2025, 17:11
В Самаре арестован священнослужитель по обвинению в изнасиловании
Свою вину он отрицает. Закон
75

В центре внимания
ЭкоСтройРесурс публично обратился к Губернатору Самарской области
30 января 2025  13:39
ЭкоСтройРесурс публично обратился к Губернатору Самарской области
273
Аветисян ушел с руководящего поста в СВГК
29 января 2025  13:27
Иван Аветисян ушел с руководящего поста в СВГК
677
В Самаре из-за ДТП транспорт может временно ходить хуже
29 января 2025  12:47
В Самаре из-за ДТП транспорт может временно ходить хуже
877
На встрече с Президентом РФ Вячеслав Федорищев доложил о строительстве школ и больниц в Самарской области
29 января 2025  10:52
На встрече с Президентом РФ Вячеслав Федорищев доложил о строительстве школ и больниц в Самарской области
904
В Самарской области состоялась двусторонняя встреча Владимира Путина и Вячеслава Федорищева
29 января 2025  10:23
В Самарской области состоялась двусторонняя встреча Владимира Путина и Вячеслава Федорищева
810
Весь список