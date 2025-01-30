Реконструкция кинотеатра «Россия» в Самаре позволила создать новое театральное пространство.

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В Самаре завершается реконструкция здания бывшего кинотеатра «Россия». За время ремонтных работ подрядная организация обновила систему вентиляции, водоснабжения и канализации. Произведен монтаж нижней механики поворотного круга сцены, освещения зала, оборудования звуковой студии. Для удобства посетителей зрительный зал оборудовали удобными креслами. Также проведены работы по обустройству фасада и благоустройству прилегающей территории. Строительная готовность объекта составляет 100%.

«Здание кинотеатра «Россия» на улице Чернореченской, 15, было построено в 1963 году. Реконструкция объекта началась летом 2023 года. Модернизация кинотеатра позволила создать новое многофункциональное театральное пространство. Здесь разместится театр для детей и молодежи «Мастерская». Здание оборудовано вестибюлем с обширным выставочным пространством, вместительным лифтом грузоподъемностью 1000 кг, холлами, большим зрительным залом с поворотной сценой на 218 мест и малым залом на 85 мест, детской театральной студией и другими помещениями. Обновление пространства велось за счет средств бюджетов всех уровней. На эти цели было предусмотрено порядка 800 млн рублей», - рассказал руководитель Департамента градостроительства Самары Виталий Демидов.

В настоящее время выполняются пуско-наладочные мероприятия для достижения необходимых нормативных показателей. После завершения работ государственной инспекцией строительного надзора Самарской области будет проведена итоговая проверка строительства объекта. К проведению проверки также привлекут специалистов испытательной лаборатории федерального государственного бюджетного учреждения «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Самарской области».

В случае если при проверке не выявят нарушений, то будет выдано положительное заключение и объект введут в эксплуатацию.

Фото: администрация Самары