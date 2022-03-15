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Развитие микрорайона Орлов овраг обсудили в облправительстве 

15 марта 2022 19:34
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Виктор Кудряшов провел личную встречу с представителями инициативной группы граждан по вопросам развития жилого микрорайона «Орлов овраг». 

Во вторник, 15 марта 2022 года, первый вице-губернатор – председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел личную встречу с представителями инициативной группы граждан по вопросам развития жилого микрорайона «Орлов овраг». 

Более 250 земельных участков, расположенных в черте городского округа Самара, между поселком Смышляевка и микрорайоном «Крутые ключи», в 2012-2014 годах были бесплатно выделены под индивидуальную застройку многодетным семьям. Практически сразу будущие домовладельцы столкнулись с проблемами. Это отсутствие коммунальной инфраструктуры, социальных объектов, качество дорог, благоустройство.

 В настоящее время поселок обеспечен электроэнергией. Большинство домов отапливаются с помощью электричества. Сети водоснабжения и водоотведения подведены до границ поселка. 

Множество сложностей связано с горой грунта, появившейся на территории поселка в результате массовой застройки соседней площадки – микрорайона Крутые ключи. Строители без разрешения складировали здесь землю, и из-за навала высотой в 15 метров 54 участка не подходят для жилищного строительства. 

Асфальтирование улиц, освещение, школа, поликлиника, подключение домов к сетям водоснабжения, канализации и газа – это далеко не полный список вопросов, с которыми жители обращались в различные инстанции. Об этом рассказала руководитель инициативной группы по развитию поселка Светлана Лаврентьева. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поставил задачу обеспечить комфортную жизнь в поселке. В настоящее время министерства и ведомства проработали возможности решения проблем.

По самому острому – земельному вопросу – предлагается следующее: выделить для жилой застройки соседний, свободный участок, который находится в ведении городского округа Самара. Председатель Правительства обратился к руководителю Департамента градостроительства городского округа Самара Сергею Шанову, который также принимал участие во встрече: «Меня прежде всего интересуют сроки. За какое время мы сможем внести изменения в проект планирования, в зонирование территории?»

Руководитель ведомства ответил, что выполнить все процедуры можно в течение полугода, в новом генплане Самары изменения уже отражены. 

«Важно спросить у людей, согласны ли они получить земельный участок на новом месте, - обратился Виктор Кудряшов к руководителю инициативной группы. – Прошу вас проконсультироваться с каждым лично и получить подтверждение». 

Ликвидацию несанкционированной грунтовой горы планируют начать весной, и в последующем намерены построить на этой площадке школу. 

Первый вице-губернатор рассказал об обеспечении доступа жителей к услугам здравоохранения и образования: «В течение полутора-двух лет мы планируем построить в микрорайоне «Кошелев-парк» поликлинику на 1000 посещений в смену, в последующем – еще одну поликлинику на улице Путевой. А в самое ближайшее время рядом с поселком появится консультативное отделение в модульном здании, врачи которого будут оказывать помощь и жителям микрорайона Орлов овраг». 

Председатель областного Правительства озвучил планы по строительству еще одного образовательного учреждения на улице Школьной в Крутых Ключах – оно будет возводиться в рамках государственно-частного партнерства. 

«Решения по водоснабжению, водоотведению также найдено – сети будут строиться в рамках инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций. Есть понимание и по строительству поселковых дорог, устройству уличного освещения. Прошу в ближайшее время провести совещание в администрации городского округа Самары, разработать дорожную карту и начать эти решения выполнять», - поручил глава регионального кабмина.  

Обсудили на встрече вопрос технологического присоединения домов к газопроводным сетям. Его планируют выполнить в рамках программы догазификации, объявленной Президентом России Владимиром Путиным. Проект предусматривает бесплатное доведение газораспределительных сетей до границ участков в газифицированных населенных пунктах. Домовладельцам необходимо подать заявки на подключение, газораспределительные организации проведут с жителями индивидуальные консультации по участию в программе. 

Еще один вопрос, с которым обратились к властям жители Орлова оврага – строительство в поселке детской площадки. Виктор Кудряшов поручил предусмотреть место под площадку при планировке территории и сообщил, что средства на ее строительство решено запланировать в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды». 

 

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