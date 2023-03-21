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Рабочие укрепили здание хоральной синагоги в Самаре. Об этом 63.RU рассказали в правительстве области.

Самарская хоральная синагога — уникальный объект культурного наследия. Здание построили в 1909 году по проекту известного российского архитектора Зельмана Клейнермана в мавританском стиле. Оно находится по адресу: Садовая, 49.

Мавританская архитектура — архитектурный стиль, сформировавшийся под влиянием берберского и испанского стилей в Северной Африке и Аль-Андалусе.

Долгое время памятник архитектуры был заброшен и разрушался. Работы на объекте начали в 2010 году. Разрешение получила община иудеев-ортодоксов.

— Специалисты обследовали грунт и сохранившиеся конструкции здания, чтобы определить его состояние. Сейчас на объекте ведут противоаварийные работы, которые помогут сохранить то, что осталось от синагоги вследствие просадки грунта. Оконные проемы и арки синагоги укрепили с помощью временных деревянных конструкций, окна и двери закрыли щитами, а над лестницами сделали временную кровлю. В процессе — устройство водоотвода от стен и фундаментов, — сообщили 63.RU в правительстве региона.

По словам чиновников, также рабочие начали устанавливать сваи для укрепления фундамента под несущими стенами здания. В будущем им предстоит усилить высокую часть здания.

В основной этап реставрации синагоги войдет ремонт кирпичной кладки с восстановлением утерянных элементов, устройство кровли, возведение стен, перегородок и перекрытий, оконных рам, подведение коммуникаций, внутренняя отделка. Здание приспособят под современное использование, а вокруг него благоустроят территорию.

Фото: Яндекс-карты