Прокуратура в Самаре выявила дефекты на ряде дорог

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Прокуратура Железнодорожного района г. Самары выявила нарушения требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения и дорожной деятельности.

Основанием для прокурорского вмешательства явились многочисленные обращения граждан, связанные с ненадлежащим ремонтом и содержанием дорог на территории района.

В результате проверок выявлены дефекты дорожного полотна в виде выбоин, провалов и неровностей на улицах Владимирской, Промышленности, Луганской, Урицкого. В ненадлежащем состоянии находится тротуар по ул. Мяги.

С целью устранения выявленных нарушений прокуратурой района в адрес руководителя департамента городского хозяйства и экологии администрации г.о. Самара внесено представление с требованием устранить нарушения.

Вопросы соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, дорогах и дорожной деятельности продолжают находиться на постоянном контроле прокуратуры района.