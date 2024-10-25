Прокуратура в Самаре выявила дефекты на ряде дорог

Прокуратура Железнодорожного района г. Самары выявила нарушения требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения и дорожной деятельности.
Основанием для прокурорского вмешательства явились многочисленные обращения граждан, связанные с ненадлежащим ремонтом и содержанием дорог на территории района.
В результате проверок выявлены дефекты дорожного полотна в виде выбоин, провалов и неровностей на улицах Владимирской, Промышленности, Луганской, Урицкого. В ненадлежащем состоянии находится тротуар по ул. Мяги.
С целью устранения выявленных нарушений прокуратурой района в адрес руководителя департамента городского хозяйства и экологии администрации г.о. Самара внесено представление с требованием устранить нарушения.
Вопросы соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, дорогах и дорожной деятельности продолжают находиться на постоянном контроле прокуратуры района.