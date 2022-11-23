Прокуратура обязала отремонтировать тротуар в Самаре

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Прокуратурой района совместно с госавтоинспекцией Управления МВД по г. Самаре осуществлялась проверка состояния тротуара по ул. Свободы. Выявлены нарушения Правил дорожного движения и ГОСТа Р 50597-2017, выразившиеся в ненадлежащем состоянии тротуара от дома №2 до дома №22, дефекты покрытия в виде трещин, выбоин, частичное нарушения асфальтового покрытия.

В связи с изложенным прокуратурой района в адрес руководителя департамента городского хозяйства и экологии г.о. Самара вносилось представление.

Поскольку требования, изложенные в представлении не удовлетворены, прокуратура района в порядке административного судопроизводства направило исковое заявление в Ленинский районный суд г. Самары.

Исковые требования прокуратуры района удовлетворены, на департамент возложена обязанность провести ремонтные работы тротуара.

Исполнение решения суда будет взято на контроль после вступления в законную силу.