Прокуратура добивается оснащения медицинского кабинета в самарском детсаду

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Прокуратурой Железнодорожного района г. Самары проведена проверка соблюдения требований федерального законодательства об образовании и здравоохранении, в ходе которой выявлены нарушения.

Установлено, что в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 404» г.о. Самара медицинский кабинет не оснащён всем необходимым оборудованием.

Прокуратурой района в целях обеспечения оборудованием медицинского кабинета дошкольного учреждения в суд направлено административное исковое заявление.

Акт прокурорского реагирования в стадии рассмотрения.