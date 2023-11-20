Профильные службы города усиливают работы по зимнему регламенту

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Сегодня, в дневную смену, на проезжей части дорог и тротуарах работают 126 единиц техники и 217 уборщиков территорий. Техника выводится на участки с учетом погодных условий.

«Главы районов будут контролировать и координировать работу обслуживающих организаций в своих районах. Коммунальным службам поставила задачу сегодня и далее быть готовыми к таким погодным условиям, – подчеркнула Елена Лапушкина. – Прежде всего, поручила обеспечить уборку и обработку противогололедными материалами автодорог и тротуаров, остановок общественного транспорта, подходов и подъездов к социальным учреждениям».

Специалисты подчеркивают: весь имеющийся технический парк исправен.

«Поступившая от синоптиков информация была своевременно доведена до всех профильных служб города, предприятий и организаций. Необходимая готовность обеспечена – как техники и персонала, так и в части принятия противогололедных мер», – заверил Первый вице-мэр Алексей Веселов.