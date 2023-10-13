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Проект пятой очереди набережной в Самаре скорректируют

13 октября 2023 13:20
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Проект пятой очереди набережной в Самаре скорректируют

Департамент градостроительства Самары решил скорректировать проект планировки территории для строительства 5-й очереди набережной. Выполнять работу будет АО «Группа компаний "ЕКС"».

Эта контора выиграла подряд стоимостью 155 миллионов рублей на проектирование набережной. Теперь ей предстоит провести инженерно-гидрометеорологические, инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические изыскания. Проще говоря, специалисты должны выяснить, в каких условиях придется вести стройку и какие нюансы местности нужно учесть при проектировании.

— Скорректированный документ нужно предоставить в департамент градостроительства в течение 6 месяцев. При этом жители и компании могут внести свои предложения по корректировке проекта планировки. Но на это у них есть только месяц. Направлять предложения нужно в департамент по почте, — указано в распоряжении ведомства.

Проект пятой очереди набережной анонсировали еще в 2021 году. Но потребовалась большая подготовительная работа. При этом самарцы уже проголосовали за концепцию. Примерная стоимость новой набережной составит 3,84 миллиарда рублей.

Прогулочную зону собираются сделать в три уровня. Мы уже рассказывали, что первым этапом стройки станет возведение пешеходного бульвара над Волгой. Будут и другие интересные объекты на набережной, пишет 63.ру.

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