Продолжается приём заявок на участие в конкурсной программе VI Всероссийского фестиваля «Архитектурное наследие»

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VI Всероссийский фестиваль «Архитектурное наследие» пройдёт в Самаре с 8 по 10 июня. Программа направлена на аудиторию архитекторов, реставраторов, искусствоведов, строителей, экспертов, студентов профильных вузов и колледжей, представителей субъектов исполнительной власти и муниципальных образований РФ.

Конкурсная программа представлена в рамках пяти направлений. Кроме того, у специалистов есть возможность принять участие в выставочной и деловой программах. Подать заявку можно до 12 апреля на сайте https://archnasledie.ru/.

Выставочная программа включает в себя: экспозицию конкурсных работ смотров-конкурсов; выставку «Материалы и технологии»; выставку «Творческие архитектурные мастерские и коллективы»; тематические выставки.

В деловой программе фестиваля традиционно примут участие как российские, так и зарубежные эксперты в сфере архитектуры и реставрации. Это будет способствовать совершенствованию качества сохранения культурного наследия страны.