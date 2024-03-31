Продолжается голосование за объекты благоустройства в Самаре

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У каждого жителя Самарской области старше 14 лет есть возможность отдать свой голос за общественные пространства, парки, скверы, набережные и дворовые территории, которые преобразятся в 2025 году.

Для этого нужно перейти на сайт (https://63.gorodsreda.ru/) голосования; авторизоваться, используя данные аккаунта портала "Госуслуги"; выбрать понравившуюся территорию и проголосовать.

За 5 лет реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" в Самарской области благоустроено:

790 общественных территорий;

1586 дворов.

В планах на 2024 год - обновление 122 общественных пространств и 232 дворов.