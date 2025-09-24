Я нашел ошибку
Главные новости:
Самые длинные праздники будут с 31 декабря по 11 января.
Как россияне будут отдыхать в 2026 году
По тактическому замыслу, огонь вспыхнул на втором этаже в комнате для приема пищи в результате короткого замыкания.
В Самаре пожарные провели учение в здании банка
Участие в турнире приняли 469 спортсменов из 36 регионов страны. 
Три медали завоевали самарские дзюдоистки на всероссийских соревнованиях общества «Динамо»
До 1 миллиона рублей на свои проекты могут выиграть самарские студенты.
Продолжается прием заявок на I региональный этап конкурса «Студент года 2025»
Александр Островский, «На всякого мудреца довольно простоты», комедия.
На сцене Театра «Самарская площадь» состоится спектакль Саратовского театра драмы для детей и молодёжи «Версия»
Продолжаются работы по ремонту аварийного участка канализационного коллектора.
Продлено ограничение движения по участку улицы Ставропольской в Самаре
Губернатор сообщил, что после командировки заболел коронавирусом. Тем не менее продолжает удаленно работать.
Вячеслав Федорищев в режиме ВКС провел оперативное совещание облПравительства
"Чувствую востребованность и возможность применять знания".
«Земский доктор»: коллектив Кинельской ЦРБ пополнился молодым врачом-кардиологом
В Самаре завершились региональные учебно-тренировочные сборы по поиску пропавших в природной среде
В Самаре завершились международные соревнования по кибербезопасности VolgaCTF 2025
Самарская организация Союз архитекторов России приглашает на выставку и арт-маркет Архитектурный тур «Открытый воздух»
Продлено ограничение движения по участку улицы Ставропольской в Самаре

24 сентября 2025 18:10
150
Продолжаются работы по ремонту аварийного участка канализационного коллектора.

В Самаре продолжаются работы по ремонту аварийного участка канализационного коллектора, проходящего по улице Ставропольской. В связи с этим проезжая часть дороги по ул. Ставропольской от ул. Пугачевской до ул. Алма-Атинской будет перекрыта ориентировочно до 20 октября. 

Автобусы маршрута № 9 по-прежнему будут следовать по скорректированной схеме. Перевозки осуществляются с объездом по Ташкентскому переулку – улице Черемшанской – улице Алма-Атинской и далее по стандартному маршруту. При рейсах в обратном направлении для объезда используются те же улицы.

По поручению департамента транспорта с водителями компании-перевозчика ООО «Самара Авто Газ» проведен инструктаж о необходимости соблюдения временной схемы движения автобусов.

ООО «Самарские коммунальные системы» приносит извинения за доставленные неудобства и просит автомобилистов и пассажиров общественного транспорта заранее планировать свои поездки.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

