Пробка из 50 мусоровозов парализовала полигон Водино под Самарой

Пробка из полусотни мусоровозов скопилась 14 января на подъезде к полигону «Водино» в Кинельском районе, фактически заблокировав штатную работу объекта. В Минприроды Самарской области заявили, что причиной транспортного коллапса стала несогласованная инициатива администрации свалки. Пытаясь оптимизировать процесс, руководство объекта в одностороннем порядке разделило поток машин на две очереди — по цифровым пропускам и по ручному вводу данных.

​Как выяснилось, система дала сбой, так как цифровыми пропусками обеспечили лишь выборочных перевозчиков. Нововведение не обсудили ни с региональным оператором, ни с профильным министерством, что привело к многочасовому простою спецтехники.

​Ситуацию значительно усугубил общий рост нагрузки на объект. С 1 января 2026 года на «Водино» были перенаправлены потоки отходов с закрытого полигона «Преображенка», а месяцем ранее сюда же начали свозить мусор из Чапаевска. Власти обещали, что перераспределение потоков пройдет безболезненно, однако инфраструктура не справилась с наплывом машин в условиях новых правил приема.

​Для разрешения кризиса принято решение временно продлить часы работы полигона, чтобы разгрузить затор и вернуть график вывоза ТКО в нормальное русло. Остальные объекты размещения отходов в регионе продолжают работу в штатном режиме, пишет Самарская газета.