Причалы для судов могут появиться на набережной в пойме реки Самара

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В областной столице могут появиться причалы для маломерных судов. Информация отражена в постановлении мэрии.

В документации отмечается, что объекты планируют разместить на набережной в пойме реки Самара. Площадь участка составляет 8 252 квадратных метра.

Сейчас заявка проходит общественные обсуждения. Они продлятся с 18 февраля по 11 марта 2023 года. Ознакомиться с проектом можно на экспозиции, которая откроется в здании департамента градостроительства на улице Галактионовской, 132. Она будет работать с 25 февраля по 4 марта 2023 года включительно, пишет Самара-КП.