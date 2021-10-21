Подходят к завершению работы по обновлению улицы Ленинской в Самаре

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В текущем году подходят к завершению работы по двухгодичному муниципальному контракту на обновление улицы Ленинской. На всем своем протяжении – от дома №1 до улицы Полевой объект ремонтируют комплексно на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

На этой неделе на «литературном» участке в границах улиц Некрасовской и Льва Толстого приступили к устройству плиточного покрытия тротуара взамен демонтированного асфальтобетонного. Плитка более удобна в эксплуатации, а также улучшает эстетический облик улицы в историческом центре Самары.

Комплексный ремонт, в отличие от ремонта большими «картами», предусматривает не только обновление проезжей части, но и замену дорожного и тротуарного бортового камня, благоустройство газонов, замену люков инженерных коммуникаций, приведение в порядок средств организации дорожного движения. Также здесь не только максимально сохранят уже имеющиеся парковочные места, но и устроят новые – там, где это необходимо и технически возможно. Дополнительные парковки займут порядка 700 квадратных метров. Таким образом, появится еще более 50 машиномест.

В настоящее время общая готовность работ на объекте превысила 90%.

Муниципальный контракт рассчитан до конца октября 2021 года.

Фото: администрация Самары