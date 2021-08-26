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По улице Гаражной в Самаре будет временно ограничено движение транспорта

26 августа 2021 16:56
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В связи с производством работ по техническому перевооружению теплотрассы.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с производством работ по техническому перевооружению теплотрассы по улице Гаражной на территории Самары будет временно ограничено движение транспорта:

- с 05:00 27 августа 2021 года до 06:00
30 августа 2021 года – по улице Гаражной на участке от улицы Авроры до Четвертого проезда, включая перекресток с Четвертым проездом;

- с 05:00 27 августа 2021 года до 06:00
30 августа 2021 года – по улице Гаражной на пересечении с улицей Авроры.

Кроме того, в период перекладки теплотрассы движение общественного транспорта будет организовано по скорректированным схемам.

Так, временно – с 05:00 27 августа 2021 года до 06:00 30 августа 2021 года изменятся маршруты городского электрического наземного транспорта, который будет осуществлять перевозки следующим образом:

- трамваи маршрута № 2 – по измененному маршруту «Дом Печати» - «Юнгородок»;

- трамваи маршрута № 13 – по измененному маршруту «Дом Печати» - «Костромской переулок»;

- трамваи маршрутов №№ 4, 23 – по измененному маршруту «Дом Печати» - «Постников овраг»;

- троллейбусы маршрута № 15 – по измененному маршруту «Металлург» - «Улица Советской Армии».

Помимо этого, в указанный период времени по измененным трассам проследуют автобусы маршрутов №№ 39, 66, 215, 229, 21м, 22, 46, 247, 144, 156.

Более подробно со схемами ограничения и движения общественного транспорта можно ознакомиться в приложениях.

Также ОГИБДД Управления МВД России по городу Самаре будут приняты необходимые меры для обеспечения безопасности дорожного движения в период действия временного ограничения. ПАО «Т Плюс» обеспечит установку необходимых технических средств организации дорожного движения.

Теги: улица Гаражная ограничение движения

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