По улице Егорова в Самаре ограничат движение на время комплексного ремонта

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с производством ремонтных работ в период 00:00 1 апреля до 23:59 20 августа 2021 года будет ограничено движение транспорта, за исключением спецмашин (полиции, скорой помощи, пожарной охраны) по ул. Егорова на участке от дома № 8 до дома № 22.

Более подробно со схемой ограничения движения транспорта можно ознакомиться в приложении.

Обновление улицы будет выполняться в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».