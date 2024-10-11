По требованию прокурора отремонтированы внутриквартальные проезды в районе домов № 157, 159 по ул. Советской Армии в Самаре

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Прокуратура Советского района г. Самары провела проверку по обращению жителей о неудовлетворительном состоянии внутриквартальных проездов в районе домов № 157, 159 по ул. Советской Армии.

Проведенным прокуратурой района с участием специалистов ОГИБДД У МВД России по г. Самаре обследованием внутриквартальных проездов выявлены недостатки в виде выбоин.

Главе администрации Советского внутригородского района г.о. Самара прокурор внес представление об устранении выявленных нарушений.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования нарушения устранены: произведен ремонт внутриквартальных проездов в районе домов № 157, 159 по ул. Советской Армии. Права жителей восстановлены.