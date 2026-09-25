По нацпроекту отремонтировали 13 дорог к туристическим объектам Самарской области

В 2026 году в Самарской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отремонтируют 89,1 км дорог, ведущих к музеям, паркам и храмам. В перечень вошли 16 участков, 13 из них уже готовы — поездки к достопримечательностям стали комфортнее и безопаснее. Обновлённые маршруты делают регион доступнее для жителей и гостей, а это вклад в развитие туризма и качество жизни людей, что особенно важно накануне Всемирного дня туризма, который отмечается 27 сентября.

В Самаре выполнили ремонт на всех 9 участках. Среди них дорога регионального значения – Московское шоссе (7,8 км) – где находится множество достопримечательностей, например, памятник штурмовику Ил-2, парк Гагарина, Ботанический сад и другие. Кроме того, обновлена улица Спортивная (от ул. Льва Толстого до Чкаловского переулка), там расположены: музей истории Куйбышевской железной дороги, паровоз-памятник Л-3285 Лебедянка и парк Щорса.

В Тольятти отремонтированы две дороги, ведущие к объектам культурного наследия. На проспекте Степана Разина (от улицы Фрунзе до Спортивной, 1,68 км) обновлённое покрытие ведёт к этнографическому музею культуры и быта народов Поволжья. На улице Советской (от Лесной до Ленинградской, 1,53 км) ремонт обеспечил удобный подъезд к городскому музейному комплексу «Наследие» – Дому Стариковых и экомузею. Здесь же расположен дом А.В. Буяновой, в котором летом 1870 года жили художники Илья Репин и Фёдор Васильев.

В Борском районе завершается капитальный ремонт еще двух дорог в районном центре общей протяженностью 5,5 км. Автодороги проходят по местным улицам Кинель - Богатое – Борское - по улице Победы и «Отрадный – Богатое» - Борское по улицам Степана Разина и Первомайской. По ним можно добраться до нацпарка «Бузулукский бор». Он является крупнейшим сосновым бором в степной зоне Евразии, где сохранились деревья-долгожители в возрасте 300–350 лет.

Важность обновления дорог к объектам притяжения туристов отметила Наталья Шапилова, заместитель директора по экологическому просвещению и туризму национального парка «Бузулукский бор»: «Обычно гости заезжают к нам со стороны села Борского как раз по этим двум направлениям. Затем от границы села по лесной дороге можно доехать до экотропы "Сказочный борок". В прошлом году со стороны Самарской области сюда приехало больше 10 тыс. человек. В этом году у нас появится ещё и визит-центр. Качественные дороги – это не только комфорт, но и доступность уникальной природы».