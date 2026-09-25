Более 1000 вакансий предложат участникам СВО и их близким на ярмарке в Самаре

1 октября в Самарском Дворце ветеранов пройдет специализированная ярмарка вакансий для участников СВО и членов их семей.

Свои предложения представят 25 работодателей — промышленные и транспортные предприятия, учреждения образования и другие организации. Участники смогут узнать о вакансиях и пройти предварительные собеседования.

Также специалисты расскажут о доступных мерах государственной поддержки, в том числе о возможности переобучения и повышения квалификации.

Самарский Дворец ветеранов, ул. Мориса Тореза, 103А

️ Начало в 11:00.