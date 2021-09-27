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Трасса Похвистнево – Клявлино входит в опорную сеть автомобильных дорог самарского региона.
По нацпроекту БКД завершили ремонт автомобильной дороги регионального значения Похвистнево – Клявлино
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По нацпроекту БКД завершили ремонт автомобильной дороги регионального значения Похвистнево – Клявлино

27 сентября 2021 16:46
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Трасса Похвистнево – Клявлино входит в опорную сеть автомобильных дорог самарского региона.

В Самарской области по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» завершили обновление автомобильной дороги регионального значения Похвистнево – Клявлино общей протяженностью 79 км. 

Трасса Похвистнево – Клявлино входит в опорную сеть автомобильных дорог самарского региона. Обновление дорожного объекта началось в 2014 году, в этом году отремонтировали заключительный участок, протяженностью 19 км (км 58+200 – км 76+720). Всего, на средства нацпроекта с 2019 года в нормативное состояние привели 62 км, более 78% всей протяженности дорожной артерии. 

Автомобильная дорога связывает федеральную трассу М5 «Урал» и трассу Самара – Бугуруслан. Кроме того, ремонтируемый участок от села Камышла до железнодорожной станции Клявлино станет еще одним транспортным коридором на Татарстан. Для местных жителей дорога представляет особую ценность, по ней проходит школьный маршрут. Школьников из поселений Старые сосны и Новые сосны отвозят на учебу в село Клявлино.

В рамках ремонта автодороги выполнили усиление дорожной одежды, устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия, укрепление обочин асфальтогранулятом, ремонт водопропускных труб, установку дорожных знаков, сигнальных столбиков, барьерного ограждения. Разметку нанесли термопластиком, обновили посадочные площадки и остановочные павильоны.

Также, на км 64+963 отремонтировали мост через р. Ускада. Строители произвели работы по устройству монолитной железобетонной плиты пролетного строения и продольных швов, переустройство мостового полотна и деформационных швов, укладку двухслойного асфальтобетонного покрытия. Обустроили дренажные системы и водоотводы, восстановили защитный слой бетонных поверхностей мостовой конструкции, выполнили устройство новых сопряжений моста с подходами, а для их устойчивости и защиты сделали монолитное укрепление конусов.

Дорожные работы, в частности укладка верхних слоев покрытия, осложнялись тем, что трасса проходит по территории Клявлинского района – самого отдаленного района в северо-восточной части Самарской области. Строителям приходилось доставлять асфальтобетонную смесь с заводов, находящихся на значительном расстоянии от объекта, при этом необходимо было поддерживать нужную температуру смеси, для обеспечения качества дорожного покрытия.

Помогли новые современные технологии. Подрядная организация, выполняющая государственный контракт использовала перегружатель асфальтобетонной смеси – технику, не так давно появившуюся на российских дорогах, но уже применяемую в Самарской области. Процесс, с использованием новой техники, позволяет обеспечивать непрерывную укладку верхнего слоя покрытия и поддерживать нормативную температуру асфальтобетонной смеси.

Напомним, благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», инициированному президентом страны Владимиром Путиным доля самарских региональных дорог в нормативном состоянии в текущем 2021 году составит 38,13%, или 2700 км. В составе автодорог отремонтируют 11 мостовых сооружений общей протяженностью более 440 погонных метров.

«Планы на 2021 год у нас серьёзные. Рассчитываем, что нам удастся сделать чуть больше, чем мы запланировали», – неоднократно подчеркивал глава региона Дмитрий Азаров, определяя задачи дорожного строительства в Самарской области.

 

Фото:   правительство СО

   

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