Перекресток улиц Агибалова и Рабочей в Самаре перекроют в связи с реконструкцией теплосетей

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В Самаре в связи с производством работ филиалом «Самарский» ПАО «Т-Плюс» с 23:59 4 июля до 23:59 8 июля будет перекрыт перекресток улиц Агибалова и Рабочей.

Перевозки общественным транспортом временно будут осуществляться по скорректированным схемам. В указанный период изменятся трассы следования троллейбусов семи маршрутов – №№ 4, 6, 12, 15, 16, 17 и 20. Движение будет организовано следующим образом:

- маршруты №№ 4, 15 – в прямом направлении по ул. Мичурина – ул. Чкалова – ул. Буянова – ул. Маяковского – ул. Коммунистическая – ул. Чкалова – ул. Мичурина – ул. Буянова; в обратном направлении – Губернский рынок – ул. Мичурина – ул. Чкалова – ул. Коммунистическая – ул. Маяковского – ул. Буянова – ул. Чкалова – ул. Мичурина;

- маршруты №№ 12, 17, 20 – в прямом направлении по ул. Коммунистическая – ул. Ульяновская – ул. Буянова – ул. Маяковского – ул. Коммунистическая, до остановочного пункта «Улица Владимирская»; в обратном направлении – Губернский рынок – ул. Коммунистическая – ул. Маяковского – ул. Буянова – ул. Ульяновская – ул. Коммунистическая;

- маршруты №№ 6, 16 – в прямом направлении по ул. Ульяновская – ул. Самарская – ул. Некрасовская; в обратном направлении – от Куйбышевского района до Губернского рынка троллейбусы проследуют без изменений, до ул. Ульяновской.

Автобусы маршрутов №№ 1, 5, 11, 13, 22, 37, 50, 67, 90, 4, 84 и 99 будут объезжать участок реконструкции теплосетей следующим образом: ул. Агибалова – ул. Вилоновская – ул. Арцыбушевская – ул. Красноармейская – ул. Агибалова, а далее – по своим обычным маршрутам.