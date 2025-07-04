Я нашел ошибку
Главные новости:
В центре внимания участников стали новые подходы к градостроительной политике в Самарской области и проекты концепций комплексного развития территорий.
Вячеслав Федорищев провел заседание Градостроительного совета Самарской области
Продолжаются работы на канализационном коллекторе в Кировском районе. 
В Самаре продлено ограничение движения транспорта на участке улицы Литвинова
С 23:59 4 июля до 23:59 11 июля участок между улицами Мичурина и Коммунистической будет недоступен для сквозного проезда.
На улице Клинической в Самаре изменят схему дорожного движения
Перевозки общественным транспортом временно будут осуществляться по скорректированным схемам.
Перекресток улиц Агибалова и Рабочей в Самаре перекроют в связи с реконструкцией теплосетей
В регионе днем кратковременный дождь, местами гроза, ливень, град.
5 июля в Самаре днем кратковременный дождь, гроза, до +28°С
Обсуждались вопросы стратегического партнерства, а также реализация совместных проектов в сфере туризма, культуры, образования, развития промышленного и аграрного комплексов.
Глава Самары Иван Носков провел официальные переговоры с Президентом Республики Абхазия 
Руководитель ведомства поздравил победителей конкурса, пожелал новых достижений и реализации задуманных идей.
Андрей Орлов вручил дипломы победителям отраслевого трудового конкурса "Профессионал года"
Алкоголь — частая причина травм на отдыхе: купание, горные маршруты, катание на самокатах или велосипедах.
Врач-травматолог-ортопед больницы им. Середавина напомнил о рисках травматизма при употреблении алкоголя
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.78
0.13
EUR 93.13
0.45
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
СОУНБ приглашает на бесплатные юридические консультации
Мероприятия Музея Рязанова и «Заварки» ко Дню любви, семьи и верности пройдут в Самаре
3 июля в самарском зоопарке День суриката
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июль 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Перекресток улиц Агибалова и Рабочей в Самаре перекроют в связи с реконструкцией теплосетей

4 июля 2025 20:52
108
Перевозки общественным транспортом временно будут осуществляться по скорректированным схемам.

В Самаре в связи с производством работ филиалом «Самарский» ПАО «Т-Плюс» с 23:59 4 июля до 23:59 8 июля будет перекрыт перекресток улиц Агибалова и Рабочей. 

Перевозки общественным транспортом временно будут осуществляться по скорректированным схемам. В указанный период изменятся трассы следования троллейбусов семи маршрутов – №№ 4, 6, 12, 15, 16, 17 и 20. Движение будет организовано следующим образом:

- маршруты №№ 4, 15 – в прямом направлении по ул. Мичурина – ул. Чкалова – ул. Буянова – ул. Маяковского – ул. Коммунистическая – ул. Чкалова – ул. Мичурина – ул. Буянова; в обратном направлении – Губернский рынок – ул. Мичурина – ул. Чкалова – ул. Коммунистическая – ул. Маяковского – ул. Буянова – ул. Чкалова – ул. Мичурина;
- маршруты №№ 12, 17, 20 – в прямом направлении по ул. Коммунистическая – ул. Ульяновская – ул. Буянова – ул. Маяковского – ул. Коммунистическая, до остановочного пункта «Улица Владимирская»; в обратном направлении – Губернский рынок – ул. Коммунистическая – ул. Маяковского – ул. Буянова – ул. Ульяновская – ул. Коммунистическая;
- маршруты №№ 6, 16 – в прямом направлении по ул. Ульяновская – ул. Самарская – ул. Некрасовская; в обратном направлении – от Куйбышевского района до Губернского рынка троллейбусы проследуют без изменений, до ул. Ульяновской.

Автобусы маршрутов №№ 1, 5, 11, 13, 22, 37, 50, 67, 90, 4, 84 и 99 будут объезжать участок реконструкции теплосетей следующим образом: ул. Агибалова – ул. Вилоновская – ул. Арцыбушевская – ул. Красноармейская – ул. Агибалова, а далее – по своим обычным маршрутам.

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Продолжаются работы на канализационном коллекторе в Кировском районе. 
04 июля 2025, 21:36
В Самаре продлено ограничение движения транспорта на участке улицы Литвинова
Продолжаются работы на канализационном коллекторе в Кировском районе.  Благоустройство
78
С 23:59 4 июля до 23:59 11 июля участок между улицами Мичурина и Коммунистической будет недоступен для сквозного проезда.
04 июля 2025, 21:07
На улице Клинической в Самаре изменят схему дорожного движения
С 23:59 4 июля до 23:59 11 июля участок между улицами Мичурина и Коммунистической будет недоступен для сквозного проезда. Благоустройство
118
В регионе днем кратковременный дождь, местами гроза, ливень, град.
04 июля 2025, 20:19
5 июля в Самаре днем кратковременный дождь, гроза, до +28°С
В регионе днем кратковременный дождь, местами гроза, ливень, град. Экология
117

В центре внимания
По поручению губернатора Федорищева в зону СВО отправлена спецтехника на 220 миллионов рублей.
4 июля 2025  17:31
Самарский губернатор: «До 15 сентября формируем еще одну партию спецтехники в зону СВО по заявкам командиров»
207
Всероссийский фестиваль бардовской песни на Мастрюковских озерах - путеводитель
4 июля 2025  09:45
Всероссийский фестиваль бардовской песни на Мастрюковских озерах - путеводитель
350
ЦУР назвал самые быстрорастущие госпаблики Самарской области
4 июля 2025  08:58
ЦУР назвал самые быстрорастущие госпаблики Самарской области
253
Утром 3 июля над Самарской областью сбили беспилотник
3 июля 2025  11:52
Утром 3 июля над Самарской областью сбили беспилотник
445
Самарцев приглашают на фестиваль гостеприимства «Купец 2.0»
3 июля 2025  11:34
Самарцев приглашают на фестиваль гостеприимства «Купец 2.0»
329
Весь список