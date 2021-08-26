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Перекладки теплотрасс на всех запланированных 58 участках должны быть выполнены качественно и в срок – от этого зависит бесперебойная подача тепла с наступлением нового сезона. Актуальные вопросы обсудили на еженедельном штабе по подготовке к отопительному сезону.

Прежде всего, разобрали ситуации, касающиеся сложных объектов, находящихся на участках улично-дорожной сети с напряженным трафиком. В частности, это Московское шоссе. Специалисты нацелены на завершение работ до 28 августа, чтобы открыть движение по обеим сторонам. Теплотрасса по улице Агибалова – тоже объект важный и сложный. Подрядчик, который здесь трудится, обнадеживает: участок должны сдать в срок. Отметим также, что в рамках масштабных работ выполняются перекладки с переходом через проезжую часть дорог.

Подготовка труб теплоснабжения, залегающих возле учреждений социальной сферы либо «питающих» такие здания, также находится на особом контроле руководства мэрии. Работы на этих участках требуется завершить в первоочередном порядке.

Близится к завершению перекладка труб по адресу: ул. Ново-Садовая, 9а. Подрядная организация задействовала 17 специалистов и 8 единиц техники (кран, экскаватор, несколько самосвалов и манипуляторов) на территории МБДОУ «Детский сад № 338». От качества новых труб и грамотно выполненных работ зависит подача горячей воды и отопления не только в дошкольное учреждение, но и близлежащие жилые дома, которые пока обеспечиваются горячим водоснабжением за счет временной линии.

Совсем скоро участок сдадут под засыпку. Поставлена задача уйти с территории детского сада 28 августа. То есть к концу текущей недели после перекладки труб на участке благоустройство должно быть восстановлено в полном объеме. После этого специалисты приступят к следующему этапу: будут трудиться на теплотрассе от ул. Ново-Садовой, 13 в направлении ул. Осипенко, почти до конца квартала.

В целом по городу подготовка теплосетевых объектов завершится в середине сентября. После этого на них продолжится благоустройство: вскрытия заделают, территории восстановят по постоянной схеме. Такие работы могут продолжаться и в октябре.

Фото: администрация Самары