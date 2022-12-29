Перед Новым годом в Самару пришел снег.

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Коммунальные службы работают, чтобы передвижение по городу не было связано с серьёзными неудобствами.

К началу рабочего дня с учетом поступившего заранее прогноза погоды были расчищены основные городские улицы. Под свежевыпавшим снегом может оставаться лед, поэтому особое внимание МП «Благоустройство» и подрядным организациям поручила уделить обработке проезжей части противогололедными материалами, уборке от снега и наледи тротуаров, остановок общественного транспорта, лестничных спусков, подходов и подъездов к социальным учреждениям.

Работы ведутся также на внутриквартальных и придомовых территориях, за которые ответственны районные администрации. Главы районов координируют на местах деятельность управляющих компаний и ТСЖ, муниципальных служб благоустройства.

