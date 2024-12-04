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Парки Самары начали подготавливать к Новому году

4 декабря 2024 10:16
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парки Самары начали подготавливать к Новому году

В Самарских парках планируется установить 10 елочных комплексов. Первым украсили парк Дружбы. На этапе подготовки собираются конструкции елок, затем установят энергосберегающую иллюминацию и большие елочные игрушки. Высота елок составляет 5 метров, их наряжают с помощью лестниц.

В этом году досуговые площадки в парках им. Гагарина, Дружбы, Победы, 50-летия Октября дополнятся катками. Всего планируется залить катки общей площадью свыше 10 тысяч квадратных метров.

Основные работы по монтажу иллюминации в Самаре выполняет МП «Самарагосвет». Постепенно включают освещение в разных районах города, в том числе сияющую елку у Самарского филиала Третьяковской галереи.

Особое внимание поручил уделить наиболее посещаемым общественным пространствам, где комплексное оформление подразумевает не только елки, гирлянды, световую иллюминацию, но и обустройство катков, проката коньков и лыж, инфраструктуру для семейных развлечений», – сказал и.о. главы города Самара Иван Носков. 

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