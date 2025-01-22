Озеро Песчаное в парке Металлургов в Самаре планируют восстановить

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Озеро Песчаное в парке Металлургов планируют восстановить, наполнив водой до прежнего уровня. Правда, точных сроков пока не называют. Этим летом администрация города будет только разрабатывать проект «починки» водоёма.

— В парке нужно восстановить уровень водоёма. В 2024 году были устроены скважины подачи воды. В этом году планируем провести геодезические и геологические изыскания, по их результатам сделать проект восстановления уровня, — сообщил мэр Самары Иван Носков на своей страничке ВК.

За обмелением озера в парке Металлургов жители Самары наблюдают с лета 2024-го года. Горожане неоднократно рассказывали, что водоём превратился в болото и птицам там плохо. Местные жители настойчиво просили администрацию города что-то предпринять для спасения озера, чиновники проблему признавали, но ссылались на недостаток финансирования, пишет 63.ру.