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Озеленение дворов и установка детского игрового оборудования запланированы в 2022 году в Самарском районе

29 декабря 2021 12:48
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Озеленение дворов и установка детского игрового оборудования запланированы в 2022 году в Самарском районе

Национальный проект «Жильё и городская среда» подарил возможность обновить дворы Самарского внутригородского района Самары. Новое детское игровое и спортивное оборудование, скамейки и урны, кустарники и вазоны появились на восьми дворовых территориях района в 2021 году.

В 2022 году будет благоустроено еще шесть дворов. Во дворе по ул. Венцека, 115 посадят деревья и кустарники, установят вазоны для цветов. Во дворе по ул. Чапаевская, 112 сделают ограждение.

Детские игровые площадки и пешеходные дорожки появятся во дворах домов по ул. Самарская, 51 и ул. Венцека, 72. Игровое детское оборудование установят и во дворе по ул. Молодогвардейская, 38. 

«В нашем Самарском районе очень много старинных зданий и жилых домов. Дворики в них, как правило, компактные, особо не развернёшься, но именно благоустройство придаёт им больше уюта и комфорта», – говорит жительница Самары Ирина Васильева. 

В 2021 году во всех девяти внутригородских районах областной столицы было благоустроено 46 дворовых территорий. Нацпроект «Жильё и городская среда» реализуется в регионе под контролем Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и направлен не только на повышение комфортности проживания жителей, но и на формирование активной гражданской позиции населения посредством его участия в благоустройстве. 

 

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