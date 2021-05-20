«Оздоровление Волги»: одновременно на двух объектах очистных сооружений Сызрани идут работы

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В Сызрани в поселке Новокашпирский в рамках федеральной программы «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология» приступили к строительству очистных сооружений.

В настоящее время подрядчик ведет земляные работы. Планируется, что полностью объект будет завершен в 2022 году. А другой объект – очистные сооружения в Сызрани, реализованные в прошлом году уже работают на полную мощность. Именно этот объект стал лауреатом Всероссийского конкурса по отбору лучших региональных природоохранных практик «Надежный партнер — Экология».

Вопрос о реконструкции очистных сооружений Сызрани начали прорабатывать еще в 1995 году, но из-за отсутствия финансирования работы откладывались.

«Благодаря инициативе Губернатора и качественной подготовке документации объект удалось включить в нацпроект «Экология» и госпрограмму «Оздоровление Волги». В 2019 года началась комплексная реконструкция очистных сооружений и модернизация оборудования. После реконструкции объем принимаемых сточных вод увеличился вдвое. Если раньше биологические очистные сооружения могли переработать 63 тысячи кубометров в сутки, то сейчас они могут принять до 125 тысяч», - рассказал директор ООО «Сызраньводоканал» Александр Мошаков.

На сегодняшний день в рамках нацпроекта «Экология» в Самарской области завершены строительно-монтажные работы и введены в эксплуатацию 4 объекта. Прошла реконструкция канализационных очистных сооружений в Жигулевске и в селе Богатырь (г.о. Жигулевск). Откорректирован рабочий проект и построены городские канализационные очистные в Октябрьске. Закончены работы на 2-ой очереди реконструкции канализационных сооружений Сызрани. Реализация объектов позволила снизить объем загрязненных сточных вод на 14,5 млн. м3 в год.

О том, что здоровье и качество жизни людей напрямую зависит от экологии подчеркнул в своем послании к жителям и депутатам Глава региона Дмитрий Азаров.

«И хотя работы здесь еще очень много, но благодаря жесткому контролю за деятельностью промышленных предприятий уже удалось на 16% снизить объемы неочищенных стоков, загрязняющих акваторию Волги», - подчеркнул Губернатор Самарской области.

К концу 2024 года планируется в три раза снизить объем загрязненных сточных вод, отводимых в Волгу, и значительно увеличить мощность очистных сооружений, обеспечивающих нормативную очистку сточных вод.

К 2025 году планируется реализовать 30 мероприятий во всех городских округах и в 5 муниципальных районах Самарской области (Елховский, Волжский, Ставропольский, Нефтегорский, Безенчукский). На реализацию данных объектов предусматривается более 52 млрд. рублей.

На сегодняшний день в регионе заключены контракты по восьми объектам, работы на которых либо уже стартовали, как в пос. Новокашпирский, либо начнутся в ближайшее время. Кардинальные изменения коснутся очистных сооружений в селе Солнечная Поляна (г.о. Жигулевск), в Новокуйбышевске, Отрадном, Похвистнево, Нефтегорске, в пос. Лебедь и пгт Усть-Кинельский (г.о. Кинель).

Работа этих 8 объектов позволит ликвидировать сброс загрязненных сточных вод в Волгу на 19 млн. м3 в год.

Все поволжские регионы России ежегодно 20 мая отмечают День Волги. Он призван привлечь внимание властей и общественности к проблеме сохранения реки, которая являясь ценным природным ресурсом и сейчас испытывает на себе колоссальную нагрузку от воздействия человека. Федеральный проект «Оздоровление Волги» предусматривает целый ряд мер по сокращению сброса неочищенных сточных вод в реку, модернизации, реконструкции очистных сооружений и строительству новых.

Фото: пресс-служба облправительства