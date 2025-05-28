Окружное совещание ПФО по вопросам реализации программ капремонта состоялось в Самаре

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В Самаре обсудили актуальные вопросы капитального ремонта многоквартирных домов. Участниками совещания стали представители Минстроя России, члены Ассоциации региональных операторов капитального ремонта, руководители органов власти субъектов Поволжского федерального округа и региональных фондов капитального ремонта многоквартирных домов.



Заместитель Председателя Правительства Самарской области Михаил Белоусов в приветственном слове сообщил участникам, что за период действия региональной программы капитального ремонта на территории Самарской области отремонтированы более 7200 многоквартирных домов.



«В нашем регионе много домов дореволюционной постройки и большинство из них являются памятниками архитектуры, требующие мероприятий по сохранению объектов культурного наследия и реставрации. Бюджет региона ежегодно оказывает финансовую поддержку, которая в текущем году составляет 1,4 млрд. рублей. Государственная поддержка направлена на мероприятия по реставрации ОКН, замену лифтового оборудования с истекшим сроком эксплуатации и других мероприятий по капитальному ремонту домов. Создание системы капитального ремонта во всех субъектах РФ зарекомендовала себя, как единственно верный пусть решения вопросов приведения домов в надлежащее состояние и улучшения условий проживания людей», - сказал Михаил Белоусов.



Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунального хозяйства Светлана Разворотнева по ВКС поприветствовала участников совещания.



«Одна из ключевых задач, которая стоит перед органами власти - выработать логичные решения формирования минимального взноса за капитальный ремонт. Требуется совершенствование технических регламентов, методических рекомендаций. Потому что мы прекрасно понимаем, что дома где, например, есть лифтовое оборудование, требуют больше финансовых затрат на ремонт», - подчеркнула Светлана Разворотнева.



В ходе встречи участники ознакомились с лучшими практиками проведения работ по капремонту многоквартирных домов в регионах. Особое внимание было уделено вопросам унификации подходов к ценообразованию в капремонте, ремонту объектов культурного наследия, составу работ при проведении капитального ремонта и замене лифтового оборудования.



«Считаю важным проведение Окружного совещания субъектов Приволжского Федерального округа именно на территории Самары. В 2025 году совместно с Фондом капитального ремонта мы ремонтируем в областной столице более 1000 зданий. В том числе - меняем кровли, внутридомовые инженерные системы, обновляем фасады и ремонтируем фундаменты. Это то, что во многом определяет внешний облик современной Самары, обеспечивает тепло, комфорт и безопасность наших жителей», - отметил глава города Самара Иван Носков.



С докладами выступили представители региональных операторов субъектов ПФО.



Как отметила исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов Анна Мамонова, совещания в формате окружных мероприятий являются наиболее эффективными, так как позволяют участникам найти решение схожих проблемных вопросов. При этом важным аспектом является участие в таких совещаниях министров и представителей из региональных правительств, поскольку именно они отвечают на принятие законодательных изменений в сфере капитального ремонта и должны оказывать всю необходимую помощь регоператорам для успешного исполнения программ.

Фото: администрация Самары