Общественники оценили качество ремонта улицы Гагарина в Самаре

91

Осень для служб благоустройства Самары – переходный период между переориентированием содержания дорог с летнего регламента на зимний. Традиционно сезонная уборка опавшей листвы и мусора с улично-дорожной сети города становится приоритетным направлением. Сегодня, 1 ноября, рабочие бригады подрядной организации МП «Благоустройство» начали свою утреннюю смену с уборки улицы Гагарина, участок которой – от улицы Победы до Московского шоссе - в этом году отремонтировали на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Не остались в стороне и представители регионального штаба «Народного Фронта» в Самарской области, выехавшие на место не только для того, чтобы понаблюдать за процессом содержания улично-дорожной сети по улице Гагарина, но и оценить качество проведенного ремонта.

К обновлению улицы Гагарина подрядная организация приступила еще в мае. Масштаб большой – общая площадь работ составила порядка 114 тысяч квадратных метров. При этом завершили ремонт на объекте уже к концу июня, а к нанесению разметки приступили уже в первых числах августа. Работы организовали при благоприятных погодных условиях, чтобы результат был максимально качественным. Согласно заключенному муниципальному контракту следить за состоянием дороги подрядчик обязан в рамках пятилетних гарантийных обязательств.

«В «Народный Фронт» поступало достаточно большое количество сообщений от жителей Самары с просьбой обратить внимание на необходимость ремонта проезжей части улицы Гагарина. Конечно, в процессе эксплуатации на дорожном полотне возникли дефекты и колейность, однако, сейчас видно, что дорожное полотно находится в отличном состоянии. После завершения ремонта здесь было получено большое количество позитивной обратной связи. Как общественники, мы, в свою очередь, будем следить за тем, чтобы подрядная организация выполнила все свои гарантийные обязательства, а также своевременно содержала улично-дорожную сеть. Так как достойное содержание – один из важнейших критериев при эксплуатации дороги, от качества ее уборки зависит и долговечность», - отметил член регионального штаба «Народный фронт» в Самарской области Валерий Барсук.

В настоящее время на уборке городских дорог местного значения задействовано 230 сотрудников и 50 единиц дорожно-коммунальной техники. Основное направление работы – сбор листвы и подметание улично-дорожной сети.

В дальнейшем – после наступления холодов и выпадения осадков работники служб благоустройства акцентируют внимание на расчистке и вывозе снега, а также противогололедной обработке, в том числе на дорогах, отремонтированных на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Фото: администрация Самары