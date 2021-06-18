Обращение новокуйбышевцев в Госжилинспекцию позволило ускорить решение коммунальных вопросов

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Жильцы дома №8 по ул. Будённого в Новокуйбышевске пожаловались в Госжилинспекцию на неудовлетворительное состояние подъезда № 2: облупившаяся краска, разбитые почтовые ящики. Проверка показала, что подъезд действительно находится в неудовлетворительном состоянии и требует ремонта. УК «Новоградсервис» было выдано предписание на проведение текущего ремонта в подъезде. А жильцы дома № 39 «В» по ул. Дзержинского в Новокуйбышевске потребовали заделать межпанельные швы на фасадной стене их дома. По результатам выездной проверки УК «Новоградсервис также было выдано предписание на проведение соответствующих работ. Проверка исполнения предписаний показала, что все ремонтные работы были выполнены качественно и в срок.

«Наша управляющая компания старается всегда вовремя реагировать на предписания Госжилинспекции. В указанных домах нашими специалистами были проведены работы: заделаны швы на Дзержинского, 39 В, а на Будённого, 8 мы заменили почтовые ящики, привели в порядок стены», – рассказал начальник ПТО УК «Новоградсервис» Андрей Гречкин.

«Проверки по указанным адресам проводились ещё зимой, однако, управляющей компании объективно нужно было время на проведение работ, часть из которых можно вести только в тёплое время года. По этим адресам мы видим, что все ремонтные работы выполнены, и у ГЖИ как надзорного органа претензий к УК «Новоградсервис» нет», – добавила Анна Стерликова, ведущий специалист южного управления жилищного надзора ГЖИ Самарской области.

Напомним, что активнее работать с жителями по вопросам ЖКХ призвал в своем Послании 18 мая Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Глава региона обратил внимание, что необходимо уделять пристальное внимание решению коммунальных вопросов, которые поступают от жителей.

Стоит отметить, что для председателей МКД в Самаре, Сызрани, Тольятти прошли более 40 онлайн и офлайн-тренингов. Задача – охватить все городские округа региона. «Коммунальные» ликбезы для активистов проводят специалисты ГЖИ, Фонда капремонта, управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. ГЖИ, в частности, проводит серию семинаров-тренингов для председателей МКД.

«Отлаженная работа с председателями советов МКД позволит сократить количество официальных обращений граждан, соответственно, сократит и количество проверок. Что, в свою очередь, наверняка сократит и количество, и суммы штрафов для управляющих организаций», – подытожила руководитель ГЖИ Самарской области Виктория Каткова.