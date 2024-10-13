Новый замглавы Самары Иван Носков проверил, как идет модернизация теплотрасс

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Это первая ознакомительная поездка нового замглавы администрации Самары по городу. О ней Иван Носков сообщил в своем телеграм-канале, пишет Сова.

Исполняющий обязанности руководителя горадминистрации отметил, что главная задача - подготовить Самару к зимнему периоду. Он побывал на трех объектах, где идет модернизация теплотрасс: на улице Пензенской в Железнодорожном районе, улице Гагарина в Советском и на проспекте Карла Маркса в Промышленном.

- Положительный момент - в том, что ежегодно тепловые сети реконструируются. На этот год в планах замена 28 километров трубопровода. В ближайшее время встретимся с руководством компании. Я уверен, что найдем понимание и по срокам проведения работ, и по согласованности с общим планом благоустройства города. Также поручил представить план-график благоустройства после проведения земляных работ.

Иван Носков пообщался с жителями Самары и поделился впечатлениями о городе.

- Безусловно, Самара - красивый древний город, есть на что посмотреть, чем-то действительно хочется любоваться. Но и проблемы тоже видны.

Также и. о. главы города сообщил, что на следующей неделе проверит районные парки снегоуборочной техники.