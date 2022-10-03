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Новый статус парка 60-летия Советской власти в Самаре повис на пути к оформлению

3 октября 2022 11:48
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Новый статус парка 60-летия Советской власти в Самаре повис на пути к оформлению

Новый статус острова Коровий и парка 60-летия Советской власти повис на пути к оформлению

Министерству лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования пока не удалось добиться оформления статуса лесопаркового зеленого пояса Самары, о создании которого власти заявили еще в 2018 году.

Росреестр отказывается вносить сведения о нем в ЕГРН.

Таким образом, пока статус «зеленого пояса» фактически не обеспечивает защиты городским территориям.

Об этом пишет газета «Самарское обозрение» 3 октября 2022 года.

27 июня 2022 года областной арбитраж принял к рассмотрению иск от министерства лесного хозяйства к управлению Росреестра с требованием внести сведения о границах лесопаркового зеленого пояса вокруг Самары в Единый государственный реестр. 29 сентября в  удовлетворении исковых требований  министерства было отказано.

Причины этого пока неизвестны, в картотеке арбитражных дел опубликована лишь  резолютивная часть вердикта, пишет Обозрение.

По Земельному кодексу РФ зоны с особыми условиями использования, к которым относятся «лесопарковый зеленый пояс», считаются установленными именно со дня внесения сведений о них в ЕГРН.

То есть фактически статус «лесопаркового зеленого пояса» на данный момент не дает территориям никакой дополнительной защиты.

В Самаре первой территорией, отнесенной к  этой зоне, стал  остров Коровий.

 6 сентября 2018 года региональное  правительство утвердило границы  острова как «зеленого пояса».

В мае 2022 года на общественных слушаниях также было рекомендовано включить в зеленый пояс еще 125 га земли – лесопарк 60-летия Советской власти в Кировском городском районе.

Такой мерой надеялись защитить от застройки и вырубки леса территорию парка, которую последние несколько лет пытается освоить фирма «Лагуна», близкая бизнесмену Бенику Айвазяну.

Эти рекомендации поддержала в конце июня Самарская Губернская дума.

Но для того чтобы лесопарковый зеленый пояс получил охранный статус и решение о его создании было легимитизировано, необходимо внести сведения о его объектах в Единый государственный реестр недвижимости.

Этого до сих пор не сделано.

«Сведения об острове Коровий и лесопарке имени 60-летия Советской власти, как об объектах «лесопаркового зеленого пояса», в ЕГРН отсутствуют», – сообщили «Самарскому обозрению»  в «Росреестре».

В самарском филиале  «Федеральной кадастровой палаты Росреестра» объясняли это тем, что в настоящее время внесение в ЕГРН сведений о лесопарковых зеленых поясах положениями закона о регистрации не предусмотрено.

По мнению вице-спикера Самарской губернской Думы Александра Милеева, аналогичный ответ получит и просьба о постановке на учет парка 60-летия Советской власти.

«Если мы хотим всю эту территорию официально завести в так называемый «зеленый пояс» — для этого требуется внести поправки в федеральное законодательство. Что, как вы понимаете, потребует огромных лоббистских усилий, потраченного времени – и еще не факт, что принесет результаты», — прокомментировал сложившуюся ситуацию парламентарий.

С подобной проблемой столкнулись не только самарские власти.

Еще в 2020 году ульяновское министерство природы и цикличной экономики обратилось в арбитражный суд с иском, в котором требовало признать незаконным отказ местного филиала Росреестра вносить в ЕГРН сведения о зеленом поясе областной столицы.

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