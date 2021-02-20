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Новогоднюю иллюминацию на дорогах в Самаре выключат в марте

20 февраля 2021 13:30
66
Новогоднюю иллюминацию на дорогах в Самаре выключат в марте

В министерстве транспорта Самарской области ответили на вопрос жителей о том, когда с региональных дорог в Самаре уберут новогодние украшения - праздники давно закончились, а иллюминация по вечерам все еще горит.

Как сообщили в минтрансе, отключить ее планируют только в марте.

В комментариях к этому сообщению в твиттере мнения жителей разделились. Одни отметили, что иллюминация - это красиво: "Пусть горит, никому не мешает". Другие обратили внимание, что электроэнергию нужно оплачивать, и поинтересовались у представителей министерства, выносят ли они из дома елку в марте, пишет Самру.ру.

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Комментарии

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