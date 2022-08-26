Нацпроект «Безопасные качественные дороги»: план летней дорожной кампании в Самаре выполнен на 98% 

Я нашел ошибку
Главные новости:
Свободный вход на знаковые отечественные премьеры. 
27 августа в кинотеатре «Художественный» - акция «Ночь кино»
Отдельным разделом документа станет помощь Донбассу и освобождённым территориям.
«Единая Россия» подготовила изменения в народную программу
Оранжевый уровень задолженности.
Должники «РКС-Самара» в конце августа получат нестандартные уведомления
Российский экологический оператор объявил прием заявок на «Зеленую премию 2022»
Российский экологический оператор объявил прием заявок на «Зеленую премию 2022»
Ольга Гальцова: "Выездные приемы - это всегда получение правды, которая есть у людей и возможность помочь сообща"
Ольга Гальцова: "Выездные приемы - это всегда получение правды, которая есть у людей и возможность помочь сообща"
В Тольятти полицейские пресекли незаконный оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции
В Тольятти пресекли незаконный оборот алкогольной продукции
Скорректирована трасса следования трамвайных маршрутов №№ 2, 4, 13, 23 в Самаре
Скорректирована трасса следования трамвайных маршрутов №№ 2, 4, 13, 23 в Самаре
Самозанятые Самарской области представляют свою продукцию на ВолгаФесте-2022
Самозанятые Самарской области представляют свою продукцию на ВолгаФесте-2022
Наверх
Самара  +30 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 59.77
-0.23
EUR 59.6
0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Заключительный концерт «Летних вечеров духовой музыки» состоится 26 августа возле Дома офицеров Самарского гарнизона
«Волжские зори – 2022»: в Самаре проходят Всероссийские соревнования по русским шашкам 
Исторический парк Самары: самарцы могут принять участие в онлайн-викторине о Петре I
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Нацпроект «Безопасные качественные дороги»: план летней дорожной кампании в Самаре выполнен на 98% 

26 августа 2022 13:43
89
Нацпроект «Безопасные качественные дороги»: план летней дорожной кампании в Самаре выполнен на 98% 

Улица 3-й год Пятилетки располагается в Железнодорожном районе города. Участок в границах ул. Малоречной и дома №756 по улице 3-й год Пятилетки отремонтировали методом больших «карт» – в границах красных линий проезжей части на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги». 

По словам представителей курирующего ведомства качество выполнения работ является приоритетным критерием при приемке.
 
В ближайшее время передвижная диагностическая лаборатория нанесет визит на обновленную дорогу. Благодаря этой проверке специалисты смогут составить полную картину о том, какими характеристиками теперь обладает свежее асфальтобетонное полотно. 
 
В Самаре по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в настоящий момент в ремонте находятся 3 участка улично-дорожной сети. При этом специалисты планируют увеличить количество объектов, отремонтированных на средства дорожного нацпроекта, до 38.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Скорректирована трасса следования трамвайных маршрутов №№ 2, 4, 13, 23 в Самаре
26 августа 2022  13:57
Скорректирована трасса следования трамвайных маршрутов №№ 2, 4, 13, 23 в Самаре
48
Самозанятые Самарской области представляют свою продукцию на ВолгаФесте-2022
26 августа 2022  13:55
Самозанятые Самарской области представляют свою продукцию на ВолгаФесте-2022
50
Это один из самых крупных проектов в стране, который успешно реализуется на принципах государственно-частного партнерства.
25 августа 2022  21:44
Самарская область получит 19,5 млрд рублей на строительство моста через Волгу и дорогу «Обход Тольятти»
293
Руководство АВТОВАЗА сообщило об отмене неполной рабочей недели и возврате к пятидневке.
25 августа 2022  19:14
Дмитрий Азаров - работникам автогиганта: «АВТОВАЗ будет гордиться своей мощью»
336
Дмитрий Азаров призвал земляков соблюдать пожарную безопасность, чтобы не допускать лесных возгораний
25 августа 2022  12:12
Дмитрий Азаров призвал земляков соблюдать пожарную безопасность, чтобы не допускать лесных возгораний
265
Весь список