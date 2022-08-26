Нацпроект «Безопасные качественные дороги»: план летней дорожной кампании в Самаре выполнен на 98% 

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Улица 3-й год Пятилетки располагается в Железнодорожном районе города. Участок в границах ул. Малоречной и дома №756 по улице 3-й год Пятилетки отремонтировали методом больших «карт» – в границах красных линий проезжей части на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги».

По словам представителей курирующего ведомства качество выполнения работ является приоритетным критерием при приемке.



В ближайшее время передвижная диагностическая лаборатория нанесет визит на обновленную дорогу. Благодаря этой проверке специалисты смогут составить полную картину о том, какими характеристиками теперь обладает свежее асфальтобетонное полотно.



В Самаре по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в настоящий момент в ремонте находятся 3 участка улично-дорожной сети. При этом специалисты планируют увеличить количество объектов, отремонтированных на средства дорожного нацпроекта, до 38.