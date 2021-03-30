Найден подрядчик для благоустройства территории около Фабрики-кухни в Самаре

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Подрядчик выполнит все работы за 149,5 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

На электронный аукцион было подано две заявки. Ни один из участников не стал снижать начальную (максимальную) цену контракта. Конкурсная комиссия определила победителем ООО "Вектор 21". Компании предстоит преобразить территорию у Фабрики-кухни до 1 сентября 2021 года.

Здесь обустроят парковку, отремонтируют лестницы, сделают освещение, а также установят бар прикладного творчества, лаундж-диваны и кресла, стулья, столы, скамейки и урны.



Также подрядчик займется обустройством Сада баланса. В нем высадят десятки деревьев, кустарников и цветов. Кроме того, на площадке появятся несколько арт-объектов - сухой ручей, деревянные мосты, фонтан и лекторий около него, а еще светящиеся буквы "З", "И", "М", пишет Сова.инфо.

Напомним, что здание долго стояло заброшенным и разрушалось, а теперь в стенах исторического объекта после реконструкции разместится филиал Третьяковской галереи.

Фото: администрация Самары