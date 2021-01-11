Найден подрядчик для благоустройства сквера у Фабрики-кухни в Самаре

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В Самаре нашли подрядчика для обновления сквера Памяти борцам революции. Он находится на пересечении улиц Ново-Садовой и Луначарского, возле Фабрики-кухни.



По официальной информации, на электронный аукцион была подана одна заявка. Эту компанию и признали победителем. Известно, что фирма местная - работает в Самарской области.



Теперь подрядчику предстоит до 1 сентября 2021 года установить новые лестничные сходы с пандусами, ограждения, скамейки, урны и новый остановочный павильон, а также обустроить тротуары, велодорожку и освещение. Кроме того, компании нужно провести озеленение, сообщает Сова.инфо.